Sevgili Dostlar merhabalar!

Tarih 14 ocak 1923.Henüz CUMHURİYET ilan edilmemiş;TÜRKLÜK ve VATAN kurtulalı 5 ay olmuş.

Türk Milletinin babası,hamisi, kurtarıcısı ATATÜRKÜMÜZÜN annesi ZÜBEYDE HANIMIN ölüm tarihi bugün.

ATATÜRK anılarında ailesi ile ilgilenemediğini belirtir;Annesinin "çok acı çektiğinden”

bahseder ve ekler:”VATAN TEHLİKEDE" İDİ...

Zübeyde Hanımı rahmet ve minnetle anıyoruz.O’nun şahsında vatansever evlat yetiştiren tüm anaların o mübarek ellerinden öpüyoruz..

Zübeyde Hanım,Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne üzülmüş; lakin kendi evladının yeni bir devlet kurmasının sevincini yaşayamadan ebediyete göçmüştür.

VATAN İÇİN ÖLEBİLECEK DOSTLARIM!

VATAN İÇİN NELERDEN VAZGEÇERSİNİZ?

Servetinizden?

Hayatınızdan?

Sevdiklerinizden?...

ATATÜRK VATAN İÇİN BIRAKIN ANNESİ,KARDEŞİNİ KENDİNDEN BİLE VAZGEÇMİŞTİ !

Vatan sevgisi bir kez yerleştimi yüreğe,

Başka sevgiye yer bırakmaz yürekte...

Ama VATAN SEVGİSİ DE TÜM SEVDALARI KAPSAR SONUÇTA...

Şehitlerimizin ruhları şad olsun!

Hepsinin mekanları cennettir elbet!

Ve şehit ve gazi analarının ellerinden öpüyorum tekrar...

TÜRK MİLLETİNİN ATASI ATATÜRK’Ü yetiştiren ZÜBEYDE ANAMIZIN MEZARI İZMİR’dedir.

Tekrar soralım herkese:

VATAN İÇİN NELERDEN VAZGEÇERSİNİZ?