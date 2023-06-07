“Bir alanda herhangi bir uzmanlık eğitimi olmayan, bir konuda deneyimi, yeterliliği bulunmayan kimse”

Bu başlık özelinde sıklıkla iş ilanları görürsünüz gazeteler ya da camekânlarda. Bu ilan, acil ELEMAN ihtiyacı olan firma ya da dükkânların en hızlı çözüm yoludur iş gücü özelinde. İşte tam da böyle belirleniyor ülkemde futbolun patronları. Spor adına hiçbir vasfı, herhangi bir yeterliliği olmayanların koltuğu oluyor. Aslında sistemin kökten bozuk olduğu Türk Futbol ikliminde, hak edildiği gibi yönetiliyor kulüpler demeden de duramıyor insan. Oysa futbol ne de güzel olmaz mıydı Beşiktaş’ın 2 sene önce yapmış olduğu teklif devreye alınsaydı?

MHK!

Kulüplerin oylarıyla seçilecekti…

PFDK!

Kulüplerin oyları ile seçilecekti…

TAHKİM!

Kulüplerin oyları ile seçilecekti…

Peki şu an nasıl bir uygulama var? TFF başkanı ATANIYOR. Atanan TFF başkanı, MHK, PFDK ve TAHKİM gibi alt kurulları atama ile belirliyor. Yani Türk futbolu hak ettiği gibi yönetiliyor. Yani, koskoca ülkenin futbolunu yönetmek için herhangi bir VASIF sahibi olmanıza gerek kalmıyor… Peki sonra ne mi oluyor? TFF’nin atanan başkanı çıkıyor, bu ülkenin ilk spor kulübü için, bu devletin televizyonunda vasıfsız vasıfsız konuşuyor. Ülkenin uluslararası arenada en büyük başarısını kazandıran hocasına abuk subuk laflarla kinaye yapıyor. İşte tam da bu sebeple, Beşiktaş yönetimin gelecek sezon için yapacağı en büyük transfer hamlesi, TFF’nin Galatasaray genel kurul üyesi olan atanmış başkanını bu ay seçimlerde o koltuktan yollamak olacaktır. Bunu yapacak kudreti olmayan Beşiktaş yönetimi de kendisini sorgulamalıdır!

İşte tüm bu çarpıklıklar özelinde, Beşiktaş sportif olarak bir şeyler başarmanın, sezon başında yapılan tüm yönetimsel hataların aksine ligi en iyi yerde bitirmenin çabasını verdi. Son 15 maçta yenilgi yüzü görmese de gücü saha dışı etkenleri ekarte etmeye yetmedi. Sözün özü, senin dediğin gibi olmuyor işte Vedat Ağabey… “sen Beşiktaş’sın… Gerekirse çıkıp hakemi de yeneceksin” romantikliğinden çok uzak artık Türk futbolu. Artık sadece hakemi de yenmek yetmiyor. Daha fazlası lazım şampiyonluk için. Çok daha fazlası…