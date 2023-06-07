Neredeyse tamamı Osmanlı topraklarında cereyan eden ve dört yıl süren I. Dünya Savaşında Almanya’nın yanında diğer müttefiklerle beraber yenik çıkan Osmanlı Devleti, İtilâf Devletleri ile Limni adasının Mondros Limanı’nda Agamemnon zırhlısında “Mondros Ateşkes Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşmeyi Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) 30 Ekim 1918 akşamı imzalamıştır.

Tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve toplam 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Sözleşmesinin maddeleri şunlardır:

İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak ve boğazların uçlarına İtilaf güçleri yerleşecektir. Karadeniz’deki su altı bombaları hakkında İtilaf Devletlerine bilgi verilecek. Tüm Osmanlı sularında bulunan bombaların yerleri gösterilecek ve bunlar kaldırılacaktır.

4. Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan tüm esirler İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir.

5. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

6. Osmanlı donanmasına ait savaş gemileri İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir.

7. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında görmeleri halinde diledikleri stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir.

Osmanlı demiryolları İtilaf Devletleri kullanımına sunulacak ve tüm ticaret gemileri İtilaf güçlerine hizmet edecektir.

9. Osmanlı liman ve tersanelerindeki araçlardan İtilaf Devletleri yararlanacaktır.

10. Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.

11. Osmanlı Devleti, Kafkasya ve İran’dan çekilecektir.

12. Telsiz ve telgrafların denetimi İtilaf Devletleri’ne verilecektir.

13. Ticari ve askeri malzemelerin tahrip olması engellenecektir.

14. İtilaf Devletleri mazot ve yağ ihtiyaçlarını Osmanlı ülkesinden karşılayacaklar ve durum ihraç sayılmayacaktır.

15. Demiryolları İtilaf Devletleri denetimine girecektir.

16. Orta Doğu’daki Osmanlı kuvvetleri teslim olacaktır.

17. Trablus ve Bingazi’deki subaylar İtalya’ya teslim olacaklardır.

18. Trablus ve Bingazi’de Osmanlıların işgal ettikleri yerler İtalya’ya geri verilecektir.

19. Osmanlı ordusu terhis edilene kadar İtilaf Devletleri tarafından verilen tüm emirler eksiksiz ve koşulsuz yerine getirilecektir.

20. Alman ve Avusturya-Macaristan uyruklu siviller ülkeyi terk edecektir.

21. İtilaf Devletleri, yerel halkın yeme ve içme ihtiyaçlarını sağlayan merkezde görev alacaktır.

22. Osmanlı esirleri İtilaf Devletleri denetiminde kalmaya devam edecektir.

23. Osmanlı Devleti, diğer devletlerle temas halinde olmayacaktır.

24. Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve Bitlis’te (Vilayat-ı Sitte) bir karışıklık yaşanması halinde, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir.

25. Osmanlılar ile İtilaf Devletleri arasındaki savaş, 30 Ekim’in öğle saatlerinde sona erecektir.

Bu sözleşme maddelerinden hangisi Osmanlı delegelerinin isteği ile konmuş olabilir?

Mondros Ateşkes Sözleşmesi Osmanlı Devleti’nde önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

· Mondros Ateşkes Sözleşmesi Osmanlı Devletinin bir teslim belgesi niteliğinde olmuş, bu sözleşme ile “Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir”.

· Mondros Ateşkes Sözleşmesinin 7. Maddesi ile tüm Anadolu coğrafyası işgale açık bir hale gelmiştir.

· Mondros Ateşkes Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti’nin tüm egemenlik ve bağımsızlık hakları elinden alınmıştır.

· Mondros Ateşkes Sözleşmesinin 24. Maddesi ile, ileride kurulması planlanan Ermeni devletinin zemini oluşturmuştur.

· Tarihindeki en büyük yenilgileri Çanakkale’de ve Basra Körfezi çıkışında Kutü-l Amare’de Türkler karşısında alan İngiltere, Mondros Ateşkes Sözleşmesinde ve sonrasındaki gelişmelerde Türklerden intikam alma gayreti çinde olmuştur.

Bu sözleşmeye dayanarak, İtilaf Devletleri çok geçmeden ülkenin her yerini işgal ederek paylaşmaya başlamışlardı :

*Musul, İskenderun, Urfa, Samsun İngilizler tarafından,

*Hatay, Antep, Mersin, Adana bölgesi Fransızlar tarafından,

*Kuşadası’ndan başlayan ve Antalya’ya kadar uzanan Ege Bölgesi ve Konya İtalyanlar,

*İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.

*Boğazlar bölgesi İtilaf Devletleri’nin ortak denetimi altına girmiştir.

Ateşkes imzalandığı zaman Musul halen Osmanlı toprağı idi. İngiltere Sözleşmeye riayet etmeyerek ilerlemesini sürdürmüş, İngiliz General Marshall’ın Musul ve Zaho’daki hıristiyanların öldürüldüğü bahanesi ile Musul’da bulunan Ali İhsan Paşa’dan birliklerini çekmesini istemiştir. Paşa bu isteği reddetmişse de, payitahtan gelen emir doğrultusunda Nusaybin’e çekilmiş, İngiliz ordusu da Musul’u işgal etmiştir. Savaştan sonra İngiliz Yüksek Komiserliğinin isteği üzerine Ali İhsan Paşa 23 Şubat 1919’ da Konya’da tutuklanarak ilk Malta sürgünlerinden olmuştur.

Amerikalı ünlü Osmanlı ve Ortadoğu tarihçisi Prof.Dr. Justin Mc Carti o yıllardaki durumu, “İşgalciler her şeyi yapmak istiyorlardı, Türkleri bugünkü Bulgaristan’daki, Makedonya’daki Türkler gibi devletsiz hale getirmek, her yönden bağımlı bir toplum haline getirmek istiyorlardı “diye belirtir.

Mondros Ateşkes Sözleşmesi yapıldığı tarihte Yıldırım Ordular Gurubu Komutanlığına tayin edilen Mustafa Kemal Paşa Ateşkes şartlarını çok ağır bulmuş, kabul edilemez olarak değerlendirmişti. Hükümete Bulgaristan’ın bile daha iyi şartlarda ateşkes imzaladıklarını bildirmiş, İngilizlerin yapacağı işgallere karşı ciddi uyarılarda bulunmuş, orduların erken terhis edilmesi ve İngilizlerin her dediğine boyun eğilmesi durumunda İngiliz ihtiraslarının sonunun gelmeyeceğini bildirmişti. Ordusunu dağıtması, silahları teslim etmesi istenen emirlere, “ bunlar benim karakterime uymaz” diyerek reddetmişti. Hükümetle ortaya çıkan büyük anlaşmazlık üzerine istifasını bildirmişti.

Mustafa Kemal Paşa Adana’dan trenle Haydar Paşa Garı’na geldiğinde, kendisini karşılayan arkadaşı Doktor Rasim Ferit ile birlikte Haydarpaşa’dan Kartal İstimbotu ile karşıya geçmişti. Bu sırada boğazda İtilaf donanması bulunmaktadır ve aralarında Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti’nin karşı koyacak bir zırhlı savaş gemisinin olmaması sebebiyle, Ege Adalarını birer birer kolayca alan meşhur Yunan zırhlısı Averof’da vardır. Bu manzaradan çok müteessir olur, yanında bulunan arkadaşına “hata ettim, İstanbula gelmemeli idim. Ne yapıp yapıp Anadoluya dönmenin çaresine bakmalı” demişti. “Geldikleri gibi giderler” tarihi sözünü de orada söyler.

İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal edip, Osmanlı Devletine tamamen son verecek güce sahip iken onu yapmamışlardır. Daha sonraki gelişmeler göz önününe alındığında; Anadolu’da ve Rumeli’de karşılacakları ayaklanmaları, direnişleri; Saltanatı, O’nun hükümetlerini, azınlıkları, dernekleri, gazeteci ve ülke genelinde menfaat guruplarını kullanarak, işi zamana yayarak ülkeyi paylaşmayı planladıkları anlaşılmaktadır. Bu konuda İngiltere’nin dünya genelinde sömürgesi altına aldığı birçok ülke ile ilgili büyük tecrübeleri vardı.

Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldikten sonra hemen işe koyulmuştu. Şişli’deki evinde arkadaşları ile işgalcilerin dikkatini çekmeden buluşup, içinde bulunulan durumu ayrıntıları ile gözden geçirmişlerdi. Kazım Karabekir Paşa’yla konuşmuş; Doğu Cephesine gitmeye pek de gönüllü olmayan Paşa’yı razı etmiş ve beraber çalışacağız demiştir. Ali Fuat Cebesoy ile buluşmuş, daha resmi görev ortada bile yokken, “20. Kolordu’nun başına geçecek karargahı Ankara’da kurup beni bekleyeceksin” demiştir. Bu şekilde Ateşkesten kurtarılan kolordularla mücadeleyi başlatmayı planlamıştı. Şartlar ne olursa olsun, bağımsızlık mücadelesi için Anadolu’ya geçecektir.

Sultan Vahdettin Mustafa Kemal Paşayı yakından tanımaktadır. Harp devam ederken Veliahtlık döneminde, Enver Paşanın organize ettiği Almanya seyahatinde kendisine eşlik etmişti. Bu gezinin başlangıcında trende kompartımanına davet ettiği Mustafa Kemal Paşa’ya: “Affedersiniz Paşa Hazretleri, birkaç dakika evveline kadar kiminle seyahat etmekte olduğumu bana izah etmemişlerdi. Ancak trenin hareketinden sonra aldığım bilgi üzerine, yüzünü görmeden çok iyi tanıdığım ve takdir ettiğim bir kumandanla beraber olduğumu anladım. Ben sizi çok iyi bilirim. Arıburnu’nda ve Anafartalar’da yaptığınız bütün işler, kazandığınız başarılar, tamamen bilgim dahilindedir. Siz İstanbul’u ve her şeyi kurtarmış bir kumandansınız, beraber seyahat etmekte olduğum için çok memnunum ve bununla iftihar ediyorum” demişti.

İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesinden sonra, tahtta bulunan Vahdettin ve Damat Ferit Paşa hükümeti adeta İngiliz esaretine girmişti, işgalcilerin her istekleri yerine getiriliyordu. İşgalciler sürekli listeler hazırlayarak hükümete iletiyor, hükümette onları tutukluyordu. Bunlar da İngilizler tarafından Malta adasına sürgüne gönderiliyordu. Büyük Osmanlı tarihçisi Prof.Dr.Halil İnalcık o günleri “ Vahdettin sadece Saltanatını kurtarma derdine düşmüştü” diye belirtir. Bunun için, ortada ülke diye bir şey kalmasa da Sevr Antlaşması’nı ( 10 Ağustos 1920 ) imzalatmaktan çekinmemiştir.

Milli Mücadele başladıktan sonra, Sultan Vahdettin ve çevresi ülkeyi işgalden kurtarmaya çalışanlara, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, düşman olmuş, birçok kişi görevden alınmış, idam fetfaları yayınlanmıştı. Milli Mücale aleyhine hazırladıkları bildirileri, fetvaları Yunan uçakları ile atılmasından çekinmemişlerdi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yirmiden fazla çıkartılan isyanlarla, ülke adeta bir iç savaş ortamına sürüklenmiş, devletin bütün imkanları ile ülkenin işgalcilerden kurtarılması engellenmeye çalışılmıştır. İşgal kuvvetlerini halka “ dost kuvvetler olarak” göstermeye kadar işi ileri götürmüşlerdi. Bu şekilde ülke işgalcilerden temizlenmeye çalışılırken, içerde de işbirlikçilerle uğraşmak mecburiyetinde kalınmıştır. Bu sebeple Türk Milleti için Milli Mücadele büyük ve kutsal bir harekettir. Halide Edip Adıvar bu mücadele yıllarını anlattığı eserine “ Türkün Ateşle İmtihanı” adını vermiştir. Büyük tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık Milli Mücadele yıllarını “Türklerin ikinci Ergenekon’dan çıkışı” olarak adlandırır ve “ ikinci çıkışın, birinciden çok daha zor” olduğunu belirtir.

Milli Mücadele zaferle sonuçlandıktan sonra Milli Mücadele karşıtlarına karşı intikam alma düşüncesinde olunmamıştır. Damat Ferit Paşa ve o dönemdeki Şeyhülislamlardan biri olan Mustafa Sabri gibi bazıları yurt dışına kaçtı. Mustafa Sabri önce Yunanistan’a kaçmış, orada oğlu ile beraber bir süre bir dergi çıkarmış, sonra Mısır’a geçmiştir. Milli Mücadelede çeşitli şekillerde ihanetleri tesbit edilen 150 kişi yurt dışına çıkarıldı. Bunlar siyasi tarihimizde “150’likler “ diye anıldı.

İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok bölgede yıllarca beraber yaşadıkları komşularına büyük kötülükler, eziyetler yapmış ve işgalcilerin yanında olan azınlıklar; Lozan görüşmelerinde ele alınmış ve Yunanistan’ın israrı ile mübadeleye karar verilmiştir.1924 yılında yapılan mübadelede, Batı Trakya Türkleri İstanbul’da yaşayan Rumlara karşılık yerlerinde muhafaza edilmişlerdir. Mübadele din esasına göre yapıldığı için Karaman’lı Ortodoks Türkler de Yunanistan’a gönderilmişlerse de, Yunanlılar tarafından benimsenmemişlerdir.

İtilaf devletletleri Ankara- TBMM’si hükümeti ile beraber İstanbul Hükümetini de Lozan’da görüşmelere davet etti. TBMM’si hükümeti İstanbul Hükmetinin davet edilmesine itiraz etti. Bu gelişmeler üzerine TBMM’si Saltanatı Hilafetten ayırarak 1 Kasım 1922’ de Saltanatı kaldırdı. Bu şekilde Lozan görüşmelerine sadece Ankara- TBMM’nin delegeleri katılmıştır.

Artık Sultan ünvanını taşımayan Vahdettin, hayatım tehlikede diyerek İngililtere’den yardım istedi.Vahdettin’in İngiltere’ye müracaatı şu şekildedir:

“ İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harrington Cenaplarına,

İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere Devleti’ne sığınır ve bir an önce İstanbul’dan başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. 16 kasım 1922. Müslümanların Halifesi Mehmet Vahideddin.”( Sinan Meydan,Sözcü,17.11.2019)

Vahdettin, daha şafak sökmeden 9 yaşındaki oğlu Ertuğrul Efendi ve 10 kişilik kafilesi ile iki kızılhaç minübüsüne binerek, güvenliği sağlayan bir İngiliz taburunun arasından geçerek, rıhtıma ulaştılar. Padişah ile beraberindekiler, General Harrington’la beraber rıhtımdaki bir istimbotla açıkta bekleyen İngiliz Malaya zırhlısına çıktılar. Vahdettin İngiliz bayrağını selamlayarak çıktığı İngiliz gemisinde İngiliz Amiral Sir De Brock tarafından karşılandı.

Son Osmanlı Sultanı Vahdettin’in ülkesinden işgalcilere sığınıp, ülkesini terk etmesi hiçbir Türk insanını mutlu etmez. Vahdettin sadece Osmanlı Hanedanının değil, yüzyıllar ötesinden Türkistan içlerinden, batıya akıp gelen “ Kayı Boyu “’nun son lideri konumundaydı. Vahdettin sadece vatana ihanet etmemiş, tarihte en uzun süren hanedanlardan biri olan Türk Hanedanına da ihanet etmiştir.

Vahdettin 1923’te Mekke’de yayımladığı beyannamesinde “ yaptıklarımın hesabını vermekten korktuğum için değil, hayatımı göz göre göre tehlikeye atmamak için Allah buyruğunun kabul etmeyeceği bir şeyden kaçınmak ve Peygamberin güçlüklerden kaçınmak sünnetini yerine getirmek için tıpkı peygamberin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği gibi yaptığını belirterek” , yersiz bir benzetme ile Hz. Peygambere saygısızlık etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a döndükten sonra meselelere siyasi çözüm arayışları, Vahidettin ile görüşmeleri, İtilaf devleti temsilcilerinin kendisiyle temas kurmak istemeleri Damat Ferit’i kuşkulandırmış, Mustafa Kemal Paşa’yı kendisine bir rakip, potansiyel bir tehlike olarak görmesine sebep olmuştur. O’na göre Mustafa Kemal Paşa’yı acilen Payitaht’dan uzaklaştırmak lazımdır. Damat Ferit tam da bu düşünceler içindeyken, İngilizler onun önüne bir dosya koyarlar. Bu dosyada Samsun ve civarında Türk çeteleri İngiliz ve Rumlara saldırılar yapmakta ve asayişi bozdukları yer almaktadır. Bu Damat Ferit için Mustafa Kemal’i İstanbuldan uzaklaştırmak için bir güzel bir fırsattır. Gelişmeleri Atatürk şöyle anlatır:

“Şakir Paşa beni çağırdı ve bir tek kelime bile söylemeden bana dosyayı uzattı. Dosyayı baştan sona gözden geçirdim. Özeti şu idi: Samsun ve havalisinde bir çok Rum köyleri Türkler tarafından her gün tecavüze uğramaktadır. Bunu men etmek lazımdır. Eğer siz aciz iseniz, vazifeyi biz üstümüze alacağız. Okuduktan sonra Paşa’ya baktım, emriniz nedir dedim”. Şakir Paşa “Ben Sadrazam Paşa ile (Damat Ferit) görüştüm, sizi münasip gördük”. Mustafa Kemal Paşa bu vazifeyi memnuniyetle kabul ederek detayları gözden geçirmek için, Genel Kurmay Başkanı ile görüşmek üzere izin ister. Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa yerinde yoktur. Makamda yardımcısı Kazım Paşa vardır. (Korgeneral Kazım İnanç) Mustafa Kemal Paşa Kazım Paşa ile görüşmek üzere odaya girer. Kazım Paşa’ya bakar, sonra dönüp etrafı kontrol eder ve kapıyı işaret eder; “kapıları kapat”der. Kazım Paşa olayın önemini derhal kavrar, kapıları kapatır. Mustafa Kemal Kazım Paşa’ya bakar ve ”ben” der, “zaten şu veya bu şekilde Anadolu’ya geçmek icin fırsat arıyordum; ama madem ki onlar teklif ettiler, bu fırsattan mümkün olduğu kadar istifade etmeliyiz”. Kazım Paşa heyecanla “bir şey mi yapacaksınız, zaten ordu müffetişliği konusu var, oraya ordu müfettişi olarak gidebilirsin”.

Mustafa Kemal Paşa son derece kararlıdır. Paşa der, “vazife olsada, olmasada yapacağım, ünvanın önemi yok, yalnız şimdi Harbiye Nazırı ile konuş, benden ne istiyorlar tespit et, üst tarafını kendimiz yaparız”. “Tamam” der Kazım Paşa. Kafasında durumu değerlendirip, Nazır ile görüşmeye makama çıkar. Odasına dönünce de Mustafa Kemal Paşa’ya heyecanla anlatır. “Maksat Samsun havalisinde Rumlara tecavüz eden Türkleri bastırmak; sonra da Anadolu’da kurulan milli kuruluşları ortadan kaldırmak. Mustafa Kemal’i bunun için yolluyoruz. Kendisine Sadrazam Paşa ile yetki vereceğiz” diyor.

“Oldu o zaman” der Mustafa Kemal. “Onlar ne istiyorlarsa fazlasını ekleyerek bir talimatname kaleme alınız yalnız iki maddeyi ben not ettireyim”. Atatürk anılarında şöyle anlatır: “Benim esas önem verdiğim yetki konusuydu. Mümkün olduğu kadar Anadolu’nun her yerine emirler verebilmeliydim. Samsun’dan başlayarak, bütün Doğu vilayetlerinde bulunan kuvvetlerin komutanı olmak ve buradaki valilere doğrudan emir vermek. Paşa onların arzularını bir araya topla fakat sonuna bu iki maddeyi ekle”.

Maddeler eklenir. Kazım Paşa tekrar makama çıkar ve talimatname’yi Nazır’a uzatır.

Nazır Şakir Paşa talimatnameyi okur. Bir daha okur; sonra Kazım Paşa’ya bakar ve “evladım siz müffettişlik değil, bütün Anadolu’ya hakim olmak istiyorsunuz. Ben bunu imzalayamam ancak isterseniz mühür basarım” der. Mustafa Kemal Paşa için mühür yeterlidir.

“Tamam” der. Arkadaşlarının da yardımlarıyla, olağanüstü yetkilerle 9. Ordu Müfettişi olarak, “görev bölgesinde iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak, vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan kaldırmak üzere” nezaretten çıktığı anı şöyle anlatır :

“Ne alâ şey! Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamış ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum, tarif edemem. Nezaretten çıkarken heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önünde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim”.

Mustafa Kemal Paşa yola çıkmadan önce veda etmek için gittiği Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa’ya (Mareşal Fevzi Çakmak)“durumu nasıl görüyorsunuz Paşam” diye sorduğunda ; Fevzi Paşa’nın sinir içerisinde “anlamıyorum ki efendim. (sağ elinin işaret parmağını haritada İstanbul’un üzerine koyarak) Buradaki rahatımızı feda etmemek için koskoca memleketi veriyoruz, bu ne akıldır” diye feryad etmişti.

Mustafa Kemal Paşa belirlediği arkadaşları ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. Yolculuğa çıkılmadan Rauf Bey ( Orbay) vapurun İngilizler tarafından batıracağı duyumunu aldığını söylerse de, Mustafa Kemal Paşa kararlıdır, vazgeçmez yola çıkılır. Dalgalı denizde kıyıyı takip ederek zor bir yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşılır.

Mustafa Kemal Atatürk Anadolu’ya Vahdettin tarafından gönderildi, gönderilmedi tartışmaları sık yapılmaktadır. Elbette İngilizlerin Samsun ve havalisindeki çeşitli güvenlik hadiselerinin giderilmesi istekleri için , üst rütbeli bir subayın Osmanlı Sultanının bilgisi ve onayı olmadan görevlendirilmesi düşünülemez.Ancak Samsun’a çıktıktan çok geçmeden ve ondan sonraki Bağımsızlık Mücadelesi ( Milli Mücadele) yıllarını iyi bilmek gerekir. ( Vahidettin’in Beyannamesi. Mustafa Kemal’i Anadolu’ya kim gönderdi ? Kültür ve Sanat, 30 Kasım 2022)

Prof.Dr.Justin McCarty (Amerika’lı Osmanlı ve Ortadoğu tarihçisi): “Atatürk olmasaydı Türk Devleti olmazdı. Atatürk sadece ülkeyi kurtarmadı, Türk Milletini de yok olmaktan kurtardı,” der.