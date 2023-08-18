Varşova

Polonya'da "kültürel dönüm noktası" olarak bilinen, Varşova'nın en uzun soluklu müzik etkinliklerinden Chopin resitalleri, 1959'da Lazienki Park'ta Chopin'e ait anıtın yeniden inşa edilmesinden bu yana yerli ve yabancı binlerce sanatseverin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Bu yaz 64'üncü kez müzikseverlerin beğenisine sunulan resitaller, her yıl mayısta başlayıp eylül sonuna kadar devam ediyor.

Nazi işgalinde yasaklanan Chopin, savaş yıkıntılarının içinde yeniden doğdu

İlk kez 1959'da, Lazienki Park'ta Chopin'e ait anıtın yeniden inşasından kısa süre sonra düzenlenmeye başlayan resitallerin sembolik anlamı, Varşova'nın 1939'da Nazi işgali altına girdiği günlere dayanıyor.

Nazi işgalinde Chopin'in eserlerinin yasaklanmasına ve sanatçının anıtının havaya uçurulmasına karşın savaş bittikten sonra bir fabrika yıkıntısında bu Chopin heykelinin başının bulunması üzerine Polonyalı bestecinin anıtı yeniden inşa edildi.

Frederic Chopin anıtı 1958'de eski yerine dikildi ve bir yıl sonra Lazienki Park'ın ziyaretçileri sanatçının eserlerini burada dinlemeye başladı.

İlk anıt yarışmayla seçilmiş, 1926'da açılmıştı

Anıtın dikilmesi fikri ilk olarak 1889'da, Frederic Chopin'in 40'ıncı ölüm yıl dönümünde ortaya çıktı.

O dönem Polonya'nın bölünmüş bir ülke durumunda olması nedeniyle bu girişim Rus yetkililer tarafından engellense de yaklaşık on yılın ardından Varşova sanat çevreleri heykelin tasarımı için bir yarışma düzenledi.

Uluslararası jüri, önde gelen Polonyalı heykeltıraş Waclaw Szymanowski'nin yenilikçi çalışmasını en ilginç çalışma olarak değerlendirdi.

Chopin'i kırık bir söğüt ağacının altında otururken tasvir eden anıt, 14 Kasım 1926'da resmi olarak açıldı.

Resitaller

Polonya halkı ve turistlerin beğeniyle karşıladığı resitaller farklı sanatçılar tarafından icra ediliyor.

Bu yılki konserlerde Japonya, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Fransa gibi birçok ülkeden çok sayıda sanatçı sahne alıyor.

Lazienki Park'ta ücretsiz düzenlenen resitalleri dinlemeye gelenler, Chopin'in eserlerini ya banklarda oturarak ya da örtülerini serip çimlere uzanarak dinliyor.

Chopin resitallerinin düzenlendiği saatler, Lazienki Park'ın gün içinde ziyaretçi sayısının en fazla olduğu anlar oluyor.

Söz konusu resitali dinlemeye gelen turistlerden İngiltereli Evelyn, konserleri daha önce çok duyduğunu ve Polonya'daki ilk ziyaretlerinden birini bu parka yaptığını söyledi.

Polonyalı Marcin ise yıllardır Varşova'da yaşadığını ve bu konserlerin başlaması için her yıl mayıs ayını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

AA