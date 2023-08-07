Kentteki gençlerin yaz tatilini daha iyi değerlendirmelerini ve doğayla bütünleşerek dijital ortamdan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan projeyle kentteki 14-25 yaş aralığındaki 5 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Okulların tatil edilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Fidanlık Parkı'nda kurulan 2 kişilik çadırlarda gruplar halinde misafir edilen gençler, burada geleneksel oyunları oynuyor, ebru sanatı, tenis, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, satranç, resim, müzik, el sanatları, tiyatro gibi etkinliklere katılıyor.

Eğitmenlerin kontrolünde gökyüzü gözlemi yapan, akıl oyunları oynayan gençler, 3 gün süren kampın ardından ailelerine teslim ediliyor.

"Gençlerimiz kalıcı dostlukların temelini atıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Yamanyurt, kampta spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin ağırlıklı olduğunu söyledi.

Gençlerin, futbol, voleybol, basketbol, tenisi gibi etkinliklere katılarak güzel vakit geçirdiğini anlatan Yamanyurt, şunları kaydetti:

"İlk başta kız öğrencilerimizi misafir ettik. Daha sonra Kur'an kurslarında eğitim gören gençlerimizi ağırladık. Kampta aynı yaş grubundaki öğrencileri aynı döneme denk getirmeye çalışıyoruz. Yaşıt öğrenciler daha kolay anlaşabiliyor ve sosyalleşebiliyor. Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimize katılan gençler hem eğitim açısından kendilerini geliştiriyor hem de kalıcı dostlukların temelini atıyor. Kamp sürecini tamamlayan öğrencilerimiz için kamp ateşi yakarak veda gecesi düzenliyoruz."

Kampa Erciş ilçesinden katılan 16 yaşındaki Muhammet Sami Marufoğlu ise kamp sayesinde yeni arkadaşlar kazandığını belirtti.

Kursta ebru sanatını ve ok atmayı öğrendiğini dile getiren Marufoğlu, "Kamp sayesinde birçok faaliyete katıldım. Verimli vakit geçirdim. Eğitmenlerimiz bizimle çok ilgilendi. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.

6. sınıf öğrencisi Emirhan Çakır da "Ok atmayı öğrendim. Sinema izledim. Kamp alanında düzenlenen geziye katıldım. Keyifli zaman geçirdim. Kampa katıldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA