Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen Karataş Çukurları kırsalındaki sığınak ve barınaklara operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, 102 tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.

AA