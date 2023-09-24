VAN AA- Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyonaya, birçok ilden 67 yarışmacı katıldı.

Şampiyonanın son gününde, Tuşba ilçesindeki Ayanıs Dağı'ndan paraşütle havalanan sporcular, dağın eteğindeki Van Gölü sahilinde belirlenen alana inmeye çalıştı.

Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçan sporcular, Van semalarını renklendirdi.

Yarışlar sonucunda yamaç paraşütü genel klasmanda Abdülmenav Nergis birinci, Kürşad Sarıbaş ikinci, Berkay Özel üçüncü, kadınlar klasmanında da Hande Günden birinci, Elif Gülşat Keskin ikinci, Elif Derya Çiçek üçüncü oldu.

Paramotor klasmanında ise Ali Aktaş birinci, Mehmet Baru ikinci ve Ali Kabaş üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, spora ve sporculara çok önem verdiklerini söyledi.

Van'ın doğası, kültürü ve tarihiyle büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji gibi birçok alanda güzel çalışmalar yapıyoruz. Spor da bunun önemli ayaklarından biri. İlimizde huzur ve güvenlik hakim. Kadirşinas vatandaşlarımız da bu tür etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Güzel bir etkinlik oldu. Her zaman sporun, sporcunun yanındayız. Sporu desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Spor altyapısının gelişmesine büyük katkı sağlıyoruz. Yüzme havuzlarından kapalı spor salonlarına, voleybol ve basketbol sahalarından spor malzemesi dağıtımına kadar birçok alanda desteklerimiz oluyor. Böyle güzel bir şampiyonanın ilimizde gerçekleştirilmesine katkı sunan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına ve sporculara teşekkür ederim."

Van'da "Spor Van Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Balcı, "Her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz bir taraftan da spor altyapısına büyük katkı sağlıyoruz. Van gençliğimizin ilerde sporda çok büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ise federasyon olarak ilk defa Paramotor Türkiye Şampiyonası'nı düzenlediklerini ile getirdi.

Kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, "Van'da güzel bir doğayla karşılaştık. Meteorolojik veriler bizi çok mutlu etti. Paramotor yarışı 1700 rakımda biraz zor oldu ama başardık. Burada olmak bizim için önemliydi. Van kadim ve önemli bir şehir. Mavinin Van Gölü'ne bu kadar yakışacağı aklımdan geçmezdi. Buna hayran kalmamak mümkün değil."ifadelerini kullandı.

Daha sonra dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.