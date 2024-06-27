Kazıcı, Muradiye Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Bölümü öğretim yetkilisi Müge Yayla Çiftçi ve kimya mühendisi Fırat Salman ile Van'da yetiştirilen cildin kabuğunun değerlendirilmesi amacıyla Van YYÜ'nün teknokent'te 2021'de çalışmaya başlandı.

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"Ülkemizin 12. Kalkınma Planı için son derece önemli"

Doç. AA muhabiri Dr. Kazıcı, 2021'de yaptığı çalışmalar için kentte yoğun olarak üretilen ceviz kabuğundan aktif karbon elde etmek için "Ceviz Kabuğundan Yüksek Yüzey Alanlı Aktif Karbon" araştırmalarının ön denemelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Ceviz kabuğunun aktif karbon üretimi için uygun olduğunu belirten Kazıcı, "Özellikle Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerinde yoğun ceviz rakamları yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumundan ayrıntılar veriye göre, kentte geçen yıl 6 bin 800 ton ceviz üretilebilir. Biz de bu verilerden yola çıkan yüksek karbon içeriğine sahip ceviz kabuklarını değiştirmeyi denedik. Çalışmamız KOSGEB tarafından desteklendi. Temel hedefimiz yüzey alanını geniş karbon üretimini arttırmaktır." dedi.

Aktif karbonun birçok üretimi üretilen bir üründe dikkati çeken Kazıcı, şu bilgileri verdi:

"Son derece önemli olan çıldırtıcı üretimi yaygınlaştırarak ihracat açığının azalmasına katkı sunmak istiyoruz. Yüzey alanı geniş aktif karbon üretiminin avantajı, ikiye daha fazla sayıdan oluşur. Hakkında bir futbol alanının alanı vardır. Yani aktif karbonun parçalarının futbol alanı kadar parçayı emer veya muhafaza edilmesi sağlanır. Teknokentte kurduğumuz şirket aracılığıyla aktif karbonun pazarlanması ve endüstriye kazandırılması çabasındadır."

Kazıcı, kente aktif karbon tesisinin kazandırılmasıyla Türkiye'nin bu üründeki genişlemesinin azalmasına neden olan bir çalışma yürütüyor. Şu an bir ortak arayışındayız. Ürünü pazarlamak için sektörle işbirliği yapmaya hazırız. Önemli ve stratejik olarak sahip aktif karbon Üretimimiz için ilimizdeki ham madde potansiyeli buna çok elverişlidir. Çalışmamıza destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile KOSGEB yetkililerine ve Van Teknokent yönetimine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yüzeydeki geniş alanlı aktif karbonun kullanımının çok fazla olduğunu belirten Kazıcı, şunları kaydetti:

"Aktif karbon, içme suyu ile endüstriyel atık su arıtma tesislerinde, hava ve baca gazı arıtma sistemlerinde koku, gaz, toz ve zararlı hastalıkların giderilmesinde, tek tek ayrıştırma ve saflaştırma oranları, gıdada renk, koku, tat durmaları, meyve suyu ve bitkisel yağların temizlenmesi üretici, egzoz emisyonlarının emisyonlarının kontrolü, sağlık ve ilaç tüketimi, cerrahi, yüz ile solunum maskelerinde, diyaliz sistemlerinde, kozmetik ürünlerde, kağıt fabrikalarında, sigara filtrelerinde, tekstilde, biyogaz tesislerinde, alüminyum kompozit üreten, petrol ve doğal gaz üreten, iyonların üretiminde , tarımda, ağır metallerde cevher geri kazanılabiliri gibi birçok endüstri alanında kullanılıyor."