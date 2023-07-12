Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağın bitmesine sayılı günler kaldı.

Yasak nedeniyle teknelerini iskele ve marinalara çeken, Van'ın Erciş, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki balıkçılar, bu sürede ağlarını yeniledi, teknelerinin bakım ve onarımını yaptı.

Geçimlerini balıkçılıkla sürdürenler, 90 gün sonra hazırlıklarını tamamlayarak ilk ağlarını göle bırakmak için gün sayıyor.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek.

"İnşallah yeni sezon bereketli geçecek"

Balıkçılardan İbrahim Aslan, bu yıl yasak süresince inci kefalinin çok iyi korunduğunu söyledi.

Bereketli bir sezon beklediklerini anlatan Aslan, "Yasaklara uyarak inci kefalinin neslini koruduk. 15 Temmuz'da av yasağı sona erecek. Teknelerimizi onardık, boya ve diğer işlemlerini tamamladık. Ağlarımızı diktik. İnşallah yeni sezon çok iyi geçer." dedi.

Atilla Dağdelen de av yasağının uygulandığı tarihlerde teknelerde tamirat yaptıklarını belirterek, "Teknelerimizin motorlarını değiştirdik, bakımını ve boyama işlemlerini yaptık. Koruma çalışmaları sayesinde balığın arttığını düşünüyoruz. İnşallah yeni sezon bereketli geçecek. 15 Temmuz'da 'vira bismillah' diyerek ağlarımızı göle bırakacağız. Eminim bu yıl çok güzel geçecek." diye konuştu.

AA