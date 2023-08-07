Van

Kendine has özellikleri ve farklı göz renkleriyle öne kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedileri, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Merkez bünyesinde bilimsel çalışmaların yürütüldüğü YYÜ yerleşkesindeki Van Kedi Villası'na gelen ziyaretçiler, hem kedileri seviyor hem de fotoğraf çekiyor.

Havalandırma alanları, havuzları, oyun salonu ve dinlenme odaları gibi bölümlerin bulunduğu Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, Van kedilerinin popülasyonunun artırılması, saf ırkların elde edilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Anaç kedilerden faydalanılarak her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, yılda iki dönem şeklinde dünyaya gelen yavru kedilerden 100'ü "Her Eve Bir Van Kedisi Projesi" kapsamında sahiplendiriliyor.

Adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği, rengi, işitme durumu, kimlik ve çip numarasının yazıldığı "uluslararası sağlık karnesi" çıkarılan kediler, aşıları yapıldıktan sonra belirlenen ücret karşılığında sahiplerine teslim ediliyor.

Yıllar önce nesli tükenme tehlikesi altında olan Van kedilerinin sayısı, merkezde yürütülen çalışmalar sayesinde artırılarak, nesli tükenmekten kurtarıldı.

"Küçülen değil, sürekli büyüyen bir aile olduk"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedisinin tarih boyunca güzelliğini ve doğallığını koruduğunu söyledi.

Kedilerin neslinin devamı için çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Kaya, "Tarihin belli dönemlerinde nesliyle ilgili sıkıntılar oluştu. Merkezimiz bu amaçla kuruldu. Çalışmalara devam ediyoruz. Kedilerin nesli için sürekli dikkatli olmak gerekiyor. Şu an kedilerin birinci derecede neslinin yok olma tehlikesi yok. Durumumuz gayet iyi. Kedi sayısı artıyor ve her sene 100 yeni aileyi Van kedisiyle buluşturuyoruz. Dolayısıyla artık küçülen değil, sürekli büyüyen bir aile olduk. Hem ilde hem de Türkiye genelinde sayılarımız sürekli artıyor." diye konuştu.

Dünyaya gelen yavrularda Van kedisinin özelliklerini aradıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Yavrularda 20 kritere göre değerlendirme yapıyoruz. Orijinallik açısından önemli mesafeler katettik. Şimdilik orijinalliği bozulmuş formların büyük çoğunluğunu ekarte ettik. Artık çoğalma dönemi ve sürekli de çoğalıyorlar. Bu yıl birinci parti doğumlar tamamlandı. İkinci parti doğumları sürüyor. Van kedileri diğer kedilere göre çok daha şanslı. Bu anlamda kedilerin geleceğinin parlak olmasını diliyoruz. Daha rahat ve refahı iyi olan ortamlarda yaşamalarını istiyoruz. 8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü'nün buna vesile olmasını diliyoruz."

İnsanların Van kedilerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Kaya, "Van kedisi ilin sembolü haline geldi. Turizm ikonu oldu. Bunu hak ediyor. Buna paralel ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Pandemide uzun süre kapalı kaldık ama şu an pandemi dönemi öncesine dönüldü. Hafta içi 600, hafta sonu 1000'in üzerinde ziyaretçi kedileri görmek için merkezimize geliyor. Aşırı sıcaktan korumaya çalışıyoruz. Bunun için havuzlarımız var. İsterlerse havuzlarda yüzebiliyorlar. Bunun yanında klimalar var, ortamı serin tutuyoruz. İstedikleri zaman bahçede, istedikleri zaman içerde zaman geçiriyorlar. Kapalı bir ortam durumu yok. Havalandırmalar ısı ayarlı çalışıyor. Dolayısıyla ısıyla ilgili bir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.

Van Kedi Villası'nı ziyaret eden Murat Halak da "Üniversitemiz kedileri çok iyi koruyor. Kedilerin neslinin devamı çok önemli. Misafirlerimiz geldikçe biz de burayı ziyaret ediyoruz. Van kedisi artık maskotumuz. Çok seviyoruz. Soyunun tükenmemesi sevindirici. Gerçekten özel kediler. Suyu seviyorlar, biz de bugün burada fotoğraflar çektik." dedi.

AA