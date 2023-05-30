Van

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor.

Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden balıkların güvenli bir üreme dönemi geçirmeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle sıkı önlemler alınıyor.

Van ve Bitlis'te 3 ay süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan ekipler, akarsu ağızlarına bırakılan ağları topluyor, canlı ele geçirilen balıkları da suya bırakıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik Su Ürünleri Kontrol Timi de kaçak avcılığa müsait alanlar ile balıkçı teknelerini denetliyor, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 51 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 390 bin lira idari ceza uygulandı, iki tekneye el konuldu.

"10 tonu canlı 40 ton balık ele geçirildi"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı süresince 7 gün 24 saat esasıyla emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle zorlu göç yolculuğundaki inci kefalini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Yasak döneminden bu yana 40 ton kaçak avlanmış balığın ele geçirildiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"İnci kefalinin avlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari para cezası uygulandı, iki tekneye el konuldu. 10 ton kaçak avlanmış canlı, 30 ton da ölü balık ele geçirildi. Ekiplerimiz canlı balıkları suya bıraktı, ölü balıklar da imha edildi. Çalışmalarımız aksamalara mahal verilmeden devam ediyor."

Alınan önlemler sayesinde inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunun daha rahat gerçekleştiğini anlatan Görentaş, "Gölde yılda yaklaşık 10 bin ton inci kefali avcılığı yapılıyor. Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bununla sağlıyor. İnci kefali kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Son dönemlerde verilen 'inci kefali av yasağı' konulu eğitimler sayesinde toplumda bir bilinç oluştu. Vatandaşların inci kefalini sahiplendiğini, yasak avcılığın da giderek azaldığını görüyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

AA