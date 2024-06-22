Tuşba ilçesinde üç gün önce arkadaşlarıyla Çarpanak Adası yakınlarına giden 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal, Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı 28 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince getirilen yanal taramalı sonar (YTS) cihazı ve Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığının su altı robotu (ROV) ile gölde arama yapılıyor.

Birçok kurumun destek verdiği çalışmalarda Kızılay mobil aracında bölgede çalışma yürüten ekiplere ve bekleyen vatandaşlara ikramda bulunuyor.

Kaybolan gencin ailesi ve yakınları da bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.