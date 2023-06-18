Van

Göçmen kuşların önemli göç güzergahlarından Van Gölü havzası, bugünlerde onlarca türden kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bazı kuş türlerinin Kuzey Afrika'dan İran'a yolculuklarında önemli konaklama merkezleri arasında yer alan havza, tür ve popülasyon zenginliği bakımından dikkati çekiyor.

Van Gölü kıyısındaki Göründü, Karasu, Yoldöndü sulak alanları ile Erçek Gölü'nde görülebilen uzun bacak, kuğu, dikkuyruk, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakarmeke gibi birçok tür, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Havzada her mevsim görülebilen ötücü kuğular ile flamingolar da birçok noktada yaşam alanı buluyor.

AA