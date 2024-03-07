Van'ın kırsal bölgelerinde dün gece etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 257 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Karın etkili olduğu Başkale ilçesi beyaza büründü, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime bugün ara verildi.

Belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları sonucu 94 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çaba gösterdiğini söyledi.

Malazgirt ilçesinde Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için Malazgirt-Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt-Bulanık kara yollarında temizleme çalışması yaptı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolun açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.