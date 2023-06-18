Her yılın Haziran ayında Onur Haftası dolayısıyla düzenlenen LGBT yürüyüşlerine yasaklar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak İstanbul Valisi Davut Gül, LGBT üyeleri tarafından düzenlenecek yürüyüşe karşı uyarı da bulundu.

Gül, İstanbul’da Pazar günü düzenlenecek LGBT yürüyüşleri öncesinde bir açıklamada bulundu.Gül açıklamasında,” "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir.” diyerek İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Valiliklerden art arda yasak

İstanbul Valisi Gül’den sonra İzmir ve Eskişehir de LGBT yürüşlerine yasak getirdi.

Bugünse Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’dan yasak geldi.

Valilik açıklamasında:

“Aydın ili sınırları içerisinde, LGBTİ oluşumlarınca yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival, konferans, atölye çalışması, panel, söyleşi gibi her türlü etkinliğin İl İdaresi Kanunu'na göre 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde 3 gün süre ile yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

HABER:SELÇUK BULUT