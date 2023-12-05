VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.

Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.

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Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: AA