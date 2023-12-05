VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.
Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.
Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.
İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.Kaynak: AA