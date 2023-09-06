Haber: Mert Osman Erman

Grup, albümü Hackney'de özel bir etkinlikte tanıtacak, bu etkinlik bir basın açıklamasına göre yeni albümün "kalbinin attığı yer" olarak belirtiliyor.

Etkinlik, Jimmy Fallon tarafından sunulacak ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.

Albümün, Paul McCartney, Stevie Wonder ve Lady Gaga gibi birçok konuk yıldızı içereceği söyleniyor.

Bu duyuru, Londra ilçesini kapsayan köşe dükkanlarında ve süpermarketlerde dağıtılan ücretsiz bir gazete olan Hackney Gazette'de yayınlanan göze çarpmayan bir reklamla başlayan bir teaser kampanyasını izliyor.

Görünüşe göre yerel bir cam firması için olan açıklamada, Rolling Stones şarkılarına yapılan birkaç atıf ve hayranların ilgisini kayıt yaptırabilecekleri bir telefon numarası bulunuyordu. Grup ayrıca, dontgetangrywithme.com adlı bir web sitesinde şarkılardan birinin ön izlemesini de paylaştı.

Ancak bu başka bir karmaşık bir numaraydı: uzun bir yükleme ekranının ardından site, müziğin kısa bir parçasını çalmadan önce çökmüş gibi görünüyordu.

Grup, sosyal medyada yaşanan sözde zorluklara "Üzgünüm, bana kızma" mesajıyla yanıt verdi - bu, şarkının açılış sözüne bir göndermeydi.

Ancak tüm sırlar nihayet Çarşamba günü Hackney'de açıklanacak, Mick Jagger, Keith Richards ve Ronnie Wood'un üç tanesi de katılması gereken etkinlikte bulunacak.

"Yeni albüm, yeni müzik, yeni bir çağ," canlı yayın fragmanı vaat ediyor.

Bu albüm, 2016 yılında Little Walter ve Howlin' Wolf şarkılarının ilk kez onları bir grup kurmaya ilham veren şarkıları kapsayan Blue & Lonesome'dan bu yana çıkardıkları ilk albüm olacak.

Bunun öncesindeki son orijinal materyal albümleri, 2005 yılında Sticky Fingers ve Exile On Main Street gibi klasiklere ulaşılamayan bir "temel dönüş" olarak lanse edilen A Bigger Bang'di.

Hackney Diamonds, gruptan ayrılan davulcu Charlie Watts olmadan çıkacakları ilk kayıt olacak, Watts 2021'de boğaz kanseri nedeniyle yaşamının 60. yıl dönümü turundan önce öldüğünde biliyorlar. Yıldızın ölümünden önce yeni davul parçaları kaydettiği biliniyor ve Richards, çalınacak olanın yeni kayıtta bir parçasını zaten onayladı.

"Gelin, şunu böyle söyleyeyim," dedi gitarist Los Angeles Times'a, "Charlie Watts'ın sonunu duymadınız."

Diğer şarkılarda, Steve Jordan'ın yaz turunda Watts'ın yerini doldurduğu tahmin ediliyor.

Doğrulanmamış raporlar, Ringo Starr'ın da kayıt oturumlarına katıldığını öne sürdü, ancak bu söylentiler küçümsendi.