a0580eef-0e27-4954-9cc3-0b7d281f8a3c

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Önceki akşam Maslak'ta bulunan Cahide isimli mekanda eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkarken görüntülenen Deniz, arkadaş grubuyla güzel bir gece geçirdiğini söyledi.

bd2fa231-89c4-4275-a10b-9bd7e3d71625

Gazetecilerin, ''Yunus bey nasılsınız? Uzun süredir sizi gecelerde göremiyorduk. Neler söylemek istersiniz?'' sorusuna, ''İşlerim dolayısıyla yurt dışındaydım. Bu arada yeni iş alanlarımız oldu. Artık iş hayatına İstanbul'da yoğun bir şekilde devam edeceğim. Bu gece de arkadaşlarımızla yemek yedik. Biraz eğlendik'' diyerek gözlerden kayboldu.

e5cc7089-afbb-45a2-b8a6-f40b70137f0c

İlker Tunç Yeni Projelerle Yakında Tüm Dijitallerde İlker Tunç Yeni Projelerle Yakında Tüm Dijitallerde