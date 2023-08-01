Haber: Damla Oya Erman

Aşırı sıcaklık nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan gece uyuyamıyor. Uyku uzmanları, sıcak dalgaları sırasında daha iyi uyumanın yollarını öneriyor:

1-Vücut sıcaklığını dengede tutmak için gün boyunca bol su için.

2-Gece yemeklerini hafif tutun ve şeker, doymuş yağlar ve fazla lifli gıdalardan kaçının.

3-Uyuduğunuz odanın mümkün olduğunca serin olmasını sağlamak için pencere ve kapıları havalandırın, vantilatörler kullanın ve perdeleri kapayın.

4-Alkol tüketimini akşam saatlerinde azaltın çünkü vücudu susuz bırakarak gece terlemesine neden olabilir.

5-Uyumadan önce sakinleşmek için bir saat boyunca rahatlatıcı etkinliklere zaman ayırın.

6-Yatmadan önce ılık veya serin bir duş alın, vücut sıcaklığınızın uykuya hazır hale gelmesine yardımcı olabilir.

7-Yatarken mümkün olduğunca serin bir yer seçin, vantilatörler veya ucuz buz soğutmalı fanlar kullanın.

8-Düzenli bir uyku programı takip edin, sıcaklık ne olursa olsun düzenli yatma saatleri önemlidir.

9-Erken uyandığınızda 15-20 dakika içinde tekrar uyuyamıyorsanız, kalkın ve rahatlatıcı bir aktivite yapın.

10-Serin saatlerde fiziksel aktivite yapın ve düzenli uyku ve uyanma düzenini korumaya çalışın.

Bu yöntemler, sıcak dalgaları sırasında daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Ancak sıcaklık ne olursa olsun, düzenli uyku alışkanlıkları önemlidir.