Haber: Damla Oya Erman

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen 12 kimyasal içerikli güneş kremi önerilen güvenlik standartlarını karşılamıyor ve bu kimyasalların daha fazla araştırılması gerektiği belirtiliyor. Bu yıl yayınlanan EWG 17.

Yıllık Güvenli Güneş Kremleri Rehberi'ne göre, piyasada bulunan güneş kremlerinin sadece %25'i etkili ve güvenli koruma sağlıyor.

Oxybenzone içeren kremlerin kullanımı ise insan sağlığına zararları ve mercan resiflerine zarar vermesi nedeniyle azalmış durumda.

Bu nedenle çinko oksit içeren mineral güneş kremleri daha güvenli bir seçenek olarak öneriliyor.

EWG, etkili ve güvenli güneş kremleri için bir onaylama programı başlatmış ve ürünlerine EWG onayı alabilen markalar belirlemiştir.

Bu onaylama, güneş kremlerinin etiketinde tüm içeriklerin yer alması ve güneş koruma faktörü (SPF) değerinin 15 ile 50 arasında olması gibi katı kriterlere dayanmaktadır.