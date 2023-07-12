Düzce

Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar bölge genelinde büyük çapta hasara yol açtı. Yaklaşık 3 gün aralıksız süren yağışlar yerini sıcak havaya bıraktı.

Yaşanan sellerin nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Gültekin, Karadeniz Bölgesi'nin, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgelerinden biri olduğunu anımsattı.

Gültekin, özellikle Batı Karadeniz Bölgesi'nin son dönemlerde şiddetli yağışlara maruz kaldığına değinerek, "Yaşanan şiddetli yağışlar bölgemizde, Düzce ilimizde ve çevresinde afetlere sebep oldu. Bu durumun, iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların şiddetinin ve sıklığının artmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz." dedi.

Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası iklim değişikliği panelindeki raporlarının da buna dikkati çektiğini vurgulayan Gültekin, "Bölgede yaşanan sel ve taşkınların temelinde, yağışların çok şiddetli olması ve buna bağlı olarak toprağın tutulma kapasitesinin üzerine çıkıp yüzeysel akışa geçmesi yatıyor. Çok miktarda yağdığı için de özellikle menfezler ve köprülerin altında biriken materyal tıkanarak afete dönüşüyor." diye konuştu.

Dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durulması uyarısı

Gültekin, son yaşanan afetlerde yağışın belirli bir süreye yayılmadığına dikkati çekerek, bir anda metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü, dolayısıyla bu durumun afete dönüşmesinin çok doğal olduğunu dile getirdi.

Yaşanan felaketlerde küresel ısınmaya bağlı El Nino hava olaylarının etkisinin de göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Gültekin, "Aslında bu durum 'küresel ısınma' dediğimiz olayın göstergesi. Daha önce de Amerika kıtasında çok büyük afetlere, kasırgalara yol açmıştı. Tabii ülkemizde de iklim değişikliğine bağlı orman yangınları ve sellere sebep oldu. Dolayısıyla El Nino'nun da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Gültekin, yaşananların, yerleşim anlamında dere yataklarından ve taşkın riski bulunan yerlerden uzak durulması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini, bu kapsamda planların tekrar gözden geçirilmesinin elzem olduğunu sözlerine ekledi.

AA