Kayseri

Doç. Dr. Salt, yazılı açıklamasında, güzelavrat otu olarak bilinen "atropa belladonna" tüketimine bağlı zehirlenme nedeniyle hastaneye başvurularda artış yaşandığını belirtti.

Güzelavrat otunun yeşil yapraklı bitkiler arasına karışıp büyüyen yabani bir tür olduğunu aktaran Salt, şunları kaydetti:

"Son bir ay içinde vaka sayımız neredeyse 30'u geçti ve bunların önemli bir kısmı da yoğun bakım ihtiyacı duydu. Halkın bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Ota güzelavrat denilmesi, özellikle eski çağlarda kadınların güzelleşmek amacıyla bu otu sıvı hale getirilip gözlerine damlatarak göz bebeklerini büyütmesinden kaynaklanıyor. Ispanak gibi yeşil yapraklı bitkilerin arasına karışıyor. Hastaların başvuru şikayetleri çok değişik oluyor. Bazı hastalar 'kendimi iyi hissetmiyorum', 'ateş bastı', 'idrarımı yapamıyorum' diyor. Bazısı da hasta için 'Evde oturuyorduk, aniden kalktı, çöpleri karıştırmaya başladı. Hiçbir hastalığı yok' diyor. Bazısı da 'Biz de aynı yemekten yedik, zehirlenmedik. Bizde böyle bir etki olmadı.' diyor. Zaten onlara da söylüyoruz, bir ilacın ya da bir maddenin zehir olup olmadığını belirleyen şey dozudur. O hastaya denk gelen doz daha yüksek olduğu için bu tip belirtilere neden oluyor."

Zehirlenmeden kaynaklı halüsinasyonların görüldüğünü, vücut ısısının aniden yükselebildiğini anlatan Salt, otun yüksek dozda alınmasıyla koma vakalarının da yaşanabildiğini ifade etti.

Salt, güzelavrat otunun en çok ıspanak, kuzukulağı gibi yiyeceklerin arasına karışabileceğini, bu yiyeceklerin iyi temizlendikten sonra tüketilmesi gerektiğini kaydetti.