HABER: DİNÇER KARACALAR

''Estetik ve güzellik denince tüm dünyada ilk sıraya oturan botoks ve dolgu uygulamaları büyük talep görürken, tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de uzman olmayan kişiler tarafından uygulanmaya başlandı'' diyen Uzm. Dr. Dermatolog Özge YÖNTEM; ''Botoks, Clostridium Botulinum denilen bir bakterinin ürettiği toksindir. Sanıldığının aksine yılan zehiri değildir. Botoks, uygulandığı kas dokusunda sinirleri bloke ederek kasın kasılmasını engeller ve uygulanan yerdeki çizgi ve kırışıklıkları yumuşatır. Sinir uçlarından Nörotransmitterin salınımını engeller. Son derece basit gibi görünen bu iğneli işlem kesinlikle uzman doktorlar tarafından uygulanmaldır'' diyerek uyarıyor.

2012 yılından beri estetik ve kozmetik dermatolojide sıklıkla kullanılan botoks, Time dergisinin kapakfotoğrafında İsviçre çakısına benzetilerek tıbbın sadece estetik uygulamalarında değil, farklı sağlık problemlerinde de kullanılabildiği vurgulanmıştır.

2030 yılında 10.6 milyar dolarlık market değerine ulaşacağı düşünülen botoks uygulamalarının,artan piyasa değeri ile birlikte, tıp doktoru olmayan kişilerce de yapıldığını, Türkiyede Sağlık Bakanlığınca onaylı 3 adet botoks markası olmasına karşın çok sayıda uzak ve yakın doğudan getirilen sahte botoksların, hastane ve klinik dışı yerlerde yapıldığını gözlemliyoruz. Botulinum toksinin internet üzerinden satış yapan pek çok sitelerden temin edilebilmesi, uzman olmayan kişilerin de online satın alıp merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde bu işlemleri yapabilmesi çok büyük bir sorundur. botoks işleminin hekim olmayan kişilerce de uygulanabilme riskinin önünü açmaktadır.

SAHTE BOTOKSA DİKKAT EDİN

Uzm. Dr. Dermatolog Özge Yöntem sahte botoksa dikkat çekerek; ''Uzman doktor barındırmayan kuaförler, güzellik salonları, spa ve spor salonları, sağlıklı yaşam merkezi adı altında iğneli işlem yapan merkezler,hiç bir geçerliliği olmayan güzellik uzmanlığı belgesiyle son derece önemli olan botoks ve dolgu işlemlerini yasak olmasına rağmen uygulayabiliyorlar. bu son derece tehlikeli bir durum. Sanılanın aksine sahte ve yanlış uygulanan dolgu ve botokslar yüzde kalıcı olabilecek en tehlikeli sonuçları doğururlar. Son zamanlarda sahte botoks uygulamaları sonucunda; Alerjik reaksiyonlar, Yutma ve nefes almada güçlük ve botulismus dediğimiz hayati risk oluşturan tablonun vaka bildirimlerinin arttığını gözlemlemekteyiz. Sahte botoksların üretiminde standardizasyon olmadığından ve içeriğinde jelatin , sükroz gibi yardımcı maddeler barındırabildiğinden yan etki riski artmaktadır.

Sahte botoks konusunda hastalarımıza tavsiyem;

-Botoks işlemini hastaneler, özel muayenehaneler, tıp merkezi ve polklinikler dışındaki yerlerde kesinlikle yaptırmamaları

-Yapan kişi hekim olduğunu söylese dahi güzellik merkezi, eczane gibi yerlerde kesinlikle botoks işlemi yaptırılmamalı

-Güncel ortalama botoks fiyatlarının çok altında fiyat politikası uygulayan yerlere şüpheyle bakılmalı ve uzak durulmalı ; Ve hekim arkadaşlarımızın çok iyi bildiği ‘primum non nocere’ yani ‘önce zarar verme’ ilkesi bir düsdur olarak beyinlerimize nakşedilmeli.