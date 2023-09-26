Haber: Damla Oya Erman

Bu verilere göre, Aslan takımyıldızında yer alan bir yıldızın etrafında dönen bir exoplanet, Dünya'da yaşayan organizmalarla ilişkilendirilen bazı kimyasal işaretlere sahip görünüyor. Ancak bu işaretler oldukça belirsizdir. Dolayısıyla bu exoplanetin uzaylı yaşam barındırma olasılığı ne kadar yüksek?

Exoplanetler, Güneş dışındaki yıldızların etrafında dönen dünyalardır. Bahsedilen gezegen K2-18b olarak adlandırılıyor. Bu isim, kırmızı cüce yıldız K2-18 etrafında dönen ilk gezegen olduğu için verilmiştir. Aynı sistemde K2-18c adında ikinci bir gezegen de bulunuyor. Kendisi, Güneş'ten daha soluk ve soğuk bir yıldıza sahip, bu nedenle gezegenin Dünya'da aldığımız ışık seviyesine ulaşabilmesi için yıldıza bizden çok daha yakın olması gerekiyor.

Bu sistem astronomik ölçülerle oldukça yaklaşık olarak 124 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yani astronomik terimlerle oldukça yakın bir mesafede. Peki, bu exoplanetin koşulları nasıl? Bu soruya yanıt vermek oldukça zor bir görevdir. Teleskoplarımız ve tekniklerimiz, yıldızın nasıl olduğu ve exoplanetin ne kadar uzakta olduğunu söyleyebilecek kadar güçlüdür, ancak gezegenin doğrudan görüntülerini elde edemeyiz. Ancak bazı temel bilgileri çıkarabiliriz.

K2-18b'ye ne kadar ışık düştüğünü hesaplamak, gezegenin yaşam potansiyelini değerlendirmek için önemlidir. K2-18b, Dünya'dan aldığımızın yaklaşık %16'sı kadar bir mesafede yıldıza yaklaşık olarak yer almaktadır. Bir diğer ölçüm ihtiyacımız olan şey ise yıldızın güç çıkışıdır: saniyede yaydığı toplam enerji miktarı. K2-18'in güç çıkışı Güneş'in %2.3'ü kadardır.

Geometriyi kullanarak, K2-18b'nin bir metrekareye yaklaşık 1.22 kilowatt (kW) güneş enerjisi aldığını hesaplayabiliriz. Bu, Dünya'da aldığımız 1.36 kW gelen ışığa benzer. Ancak gelen ışık hesaplaması, bulutları veya gezegenin yüzeyinin ne kadar yansıttığını dikkate almaz.

Diğer gezegenlerde yaşamı düşünürken kullanılan popüler bir terim "yaşanabilir bölge"dir, yani ortalama yüzey sıcaklığında su sıvı halde olur – çünkü bu koşul yaşam için esas kabul edilir. 2019 yılında Hubble Uzay Teleskobu, K2-18b'nin su buharı belirtileri gösterdiğini ve yüzeyde sıvı su bulunacağını önerdi. Şu anda gezegende büyük okyanuslar olduğu düşünülüyor.

Ancak bu sonuçlar, ne kadar kesin olduğumuza dair hiçbir fikrimizin olmadığı bir şekilde sadece ilginç bir sonuçtu. Şimdi JWST'nin atmosferde karbon dioksit, metan ve – belki de – dimetil sülfür (DMS) bileşiğini tespit ettiği raporlarına sahibiz. DMS'nin olası tespiti önemlidir çünkü Dünya'da yosunlar tarafından üretilebilen bir bileşiktir ve yaşam formu olmadan doğal olarak nasıl üretilebileceğini şu anda bilmiyoruz.

Peki, K2-18b'de yaşam var mı?

Tüm bu işaretler, K2-18b'nin yabancı yaşamı bulmak için gidilecek bir yer olabileceğini düşündürmektedir. Ancak sonuçların ne kadar doğru olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yoktur. Bir gezegenin atmosferinde neler olduğunu belirlemenin kullanılan yöntem, genellikle bir yıldız veya galaksiden gelen ışığın atmosferin kenarından geçmesini ve ardından bizim tarafımızdan gözlemlenmesini içerir. Herhangi bir kimyasal bileşikler belirli dalga boylarında ışığı emebilir ve ardından tanımlanabilir.

Bunu, bir bardağı bir lambaya bakmak gibi düşünün. Boşken içinden rahatça görebilirsiniz. İçine su dökerseniz, hala oldukça iyi görebilirsiniz, ancak bazı optik etkiler ve renklendirme olur, bu da uzaydaki hidrojen ve toz bulutlarının karşılığıdır. Şimdi, içine kırmızı gıda boyası döktüğünüzü hayal edin - bu, bir gezegenin atmosferindeki ana kimyasal bileşenin karşılığı olabilir.

Ancak çoğu atmosfer birçok kimyasal madde içerir. Herhangi birinin karşılığını bulmak, birçok farklı renkte, farklı miktarlarda, farklı sayılarda 50 – muhtemelen daha fazla – renkli gıda boyası dökmeye benzer ve bir belirli bir rengin ne kadarının bulunduğunu belirlemeye çalışmak gibi bir şeydir. Bu, son derece zor bir görevdir ve sübjektif değerlendirme ve hatalar için bolca yer vardır. Ayrıca, atmosferden geçen ışık, yıldızın kimyasal bileşenlerinin bir sinyalini içerir – analizi daha da karmaşıklaştırır.

Sadece birkaç yıl önce, mikroplar tarafından üretilebilen fosfin gazının varlığını gösteren gözlemler nedeniyle Venüs'te yaşam olup olmadığına dair büyük bir ilgi vardı.

Ancak bu bulgu daha sonra birkaç çalışma tarafından başarılı bir şekilde çürütüldü. Yani komşu bir gezegenin atmosferinde ne olduğuna dair bile karmaşık bir görev olduğu düşünüldüğünde, astronomik terimlerle, çok daha uzak bir gezegeni analiz etmek neden zor bir görev olduğu kolayca anlaşılabilir.

Bunlardan ne çıkarabiliriz?

K2-18b'de yaşam olasılığı düşük ancak imkansız değil. Bu sonuçlar, muhtemelen hiç kimsenin uzaylı yaşam hakkındaki görüşlerini veya inançlarını değiştirmeyecek. Bunun yerine, kendi dünyamız olmayan dünyalara bakabilme yeteneğinin ve daha fazla bilgi bulabilme yeteneğinin ilerlediğini gösteriyorlar.

JWST'nin gücü sadece inanılmaz resimler üretmekle kalmaz, aynı zamanda gök cisimleri hakkında daha ayrıntılı ve doğru veriler sunar. Hangi exoplanetlerin su barındırdığını ve hangilerinin barındırmadığını bilmek, Dünya'nın nasıl oluştuğu hakkında bilgi sağlayabilir.

Dev gaz devi exoplanetlerin atmosferlerini incelemek, güneş sistemindeki benzer gezegenlerin çalışmasına bilgi sağlayabilir, örneğin Jüpiter ve Satürn gibi. Ve CO2 seviyelerini belirlemek, bir gezegeni nasıl aşırı bir sera etkisi etkileyebileceğini gösterir. İşte gezegen atmosferlerinin bileşimini incelemenin gerçek gücü budur.