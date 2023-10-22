Ankara

Ertok, bu hafta gerçekleştirilen Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı ve yakın yörünge uydularının Türkiye'deki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayda yakın yörüngeden hizmet veren uyduların ülkedeki gelişimiyle ilgili mevcut durumun ele alındığına işaret eden Ertok, uydu üretimi, fırlatma ve servis olarak hangi aşamada olunduğunun masaya yatırıldığını dile getirdi.

Ertok, sektörde dünyanın nereye gittiğini de dikkate aldıklarını ifade ederek "Sektördeki paydaşlar olarak ülkemizin ne yapacağıyla ilgili bir yol haritası çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Yakın yörünge uyduları haberleşme ve gözlem için hizmet veriyor

Yakın yörünge uydularının dünyadan 500 kilometre ila 2 bin kilometre mesafede hizmet veren ve dünyanın etrafında sürekli dönen uydular olduğuna işaret eden Ertok, şunları kaydetti:

"Bu uyduların en önemli hizmetleri haberleşme ve gözlem. Burada haberleşme olarak darbant ve genişbant var. Göktürk 1 ve Göktürk 2 uydumuz mesela dünyanın fotoğrafını çeken uydular. Ayrıca meteorolojik çeşitli destekleyici görüntü alan uydular bunlar. Bu uydular, dünyada uzun zamandır kullanılıyor. Son dönemde özellikle genişbant internet haberleşmesiyle ilgili önemli girişimler var. Bu konuda özellikle dünya üzerinde yakın yörünge uydusu üreten ve fırlatan firmalar var. Bu firmaların gelişmesiyle tekrar internet haberleşmesinin uydular üzerinden verilmesiyle ilgili önemli bir süreçteyiz."

Ertok, Türkiye'nin yakın yörünge uyduları alanında çalışmaları olduğuna dikkati çekerek özel sektör firmalarının geliştirdiği uydular olduğunu ve bunların takım uydularına dönmesi için çalıştıklarını anlattı.

Türksat uydu filosunu yenilemeye hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A ile Türksat'ın filosundaki uydu sayısının 6'ya çıkacağını belirten Ertok, şu ifadeleri kullandı:

"Filomuzda yaşlanan uydularımız var. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için bu uyduların yenilenmesi için projeler oluşturulacak. Çünkü biz sunduğumuz hizmetlerin ülkemiz ve bölgesel olarak devamlılığını sağlamak zorundayız. Filomuzu genç tutmak ve hizmetin devamı için önümüzdeki yıl içerisinde bir proje başlatma ihtimalimiz var."