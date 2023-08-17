Üç kuşağın son temsilcisi olan Esen hanım lojistik alanında önemli yatırımları dolayısıyla tüm dünya ekonomisini yakından takip ediyor.

“Libya'nın devam eden yıkımı herkesten çok Hillary Clinton'a ait. Libya'daki sivilleri korumak adına Muammer Kaddafi'nin devrilmesini destekleyerek Başkan Barack Obama'yı muhteşem küçük savaşını başlatmaya iten oydu. Daha sonra Kaddafi'nin ölümü sorulduğunda kıkırdadı ve "Geldik, gördük, öldü" diye haykırdı.” Bu cümleler bana ait değil CATO Institute ‘un 10 Ocak 1920 tarihli raporundan.Ara başlığı daha da ironikti “Amerika’nın gelişigüzel savaşmasının bedeli” denmiş.

Afrika’da durum farklı değil uyanış süreci devam ediyor.Nijer'in başkenti Niamey'de, meydanlara inen Fransa karşıtı 30 bin kişi "Sömürgeciliğe karşı" Türk bayrağı açtı. Libya'nın da Yemen'in de ,Afrika'nın da kaderini emperyalist güçler belirleyemeyecek artık KADİM TÜRK DEVLETİ diğer devletlerden farklıdır.Bizler sömürge değil müttefik olarak bakarız ülkelere.Ortaklık ve birlikten kuvvet doğar diye bakarız.

Afrika özellikle sahra altı afrika küresel olarak gelişmiş ülkelerin refahı için gereklidir.Onlara biçilen rol,hammadde üretmek,ucuz işçilikle çıkarmaktır. Şu anda Afrika’nın uyanmasından tüm dünyanın neden rahatsız olduğunu söyleyeyim; çünkü tüm Amerika,Asya ve AB ülkelerinin hayat standartları düşer.Yani Afrika eğer sanayi üretimi yapmaya ve kaynaklarını sömürtmemeye başlarsa,dünya ekonomik,siyasi dengeleri alt üst olur! Bize düşen bağımsız,kendi ülkesini kendi yönetmek isteyen Afrikalı dostlara saygı duymak.Kadim Türk Devletleri’nin geleneği bunu gerektirir!

Atatürk’ün vizyonu aslında şu anda yani 21.yy da dünya siyasetinde tezahür ediyor ve biz bunun alt yapısını hem savunma sanayimizle,hem diplomasi gücümüzle hazırlamıştık.Türkiye yüzyılı sözünü siyasi iradenin sloganı zannedenler çok yanıldıklarını yakın zamanda görecekler!