İstanbul

Konuya ilişkin açıklamaya göre, 5 Mart'ta Yeşilköy 2001 Koleji Salonları'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, başta ünlü yönetmenin eşi Gülper Refiğ olmak üzere yakın dostlarından Doğan Hızlan, Orhan Gencebay, Nilüfer Aydan, Perihan Savaş, Meral Orhonsay ve Hülya Koçyiğit gibi isimler konuşma yapacak. Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Nur Onur aynı zamanda gecenin sunuculuğunu yapacak.

Etkinlik kapsamında ünlü yönetmenin "Hanım" filminin gösterimiyle beraber Halit Refiğ'in film afişleri ile film karelerinden oluşan sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.