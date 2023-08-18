Festivalin açılışı, Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Osmanlı tarihi yapısı Kurşunlu Han'da yapıldı.

Açılış programında, Fransa yapımı olan ve yönetmenliğini Theo Audoire ve Lova Karlsson'un yaptığı "Ovan Gruvan: Above The Mine" ile Almanya yapımı olan ve yönetmenliğini Florian Heinzen-Ziob'un yaptığı "Dancing Pina" adlı filmler gösterildi.

Festival kapsamındaki gösterimler, Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Osmanlı tarihi yapısı Kurşunlu Han ve Sulu Han da dahil olmak üzere başkentin 4 farklı yerinde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 75 belgeselin gösterileceği festivalde, 100'den fazla yabancı misafirin ağırlandığı ifade edildi.

Festival kapsamındaki filmler, "ana program", "yeni yazarlar", "kısa belgeseller", "öğrenci belgeselciler" ile "çocuk ve genç programı" olmak üzere 5 kategoride yarışacak.

24 Ağustos'ta sona erecek festival, YEE ve Kuzey Makedonya Film Ajansının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarca destekleniyor.

AA