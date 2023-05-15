İSTANBUL- Bu yılın ana temasının “Dijital Kapitalizm ve İletişim” olarak belirlendiği sempozyumun ulusal ve uluslararası üniversitelerden alanında uzman konuşmacıları olacak.

Sempozyum, 16 Mayıs 2022 Salı günü Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ve Kurucu Rektör ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuşmalarıyla açılacak.

10. İletişim Günleri’nin açılış konferansı davetli konuşmacıları ise Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gillian Doyle, Zagreb Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden Dr. Paško Bilić ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu olacak.

Sempozyumun yine 16 Mayıs tarihindeki 2. Paneli ise ana tema “Dijital Kapitalizm ve İletişim” ana başlığı altında Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dan Schiller (çevrimiçi) ve Annenberg İletişim Okulu’ndan Prof. Dr. Victor Pickard’ın katılımıyla gerçekleşecek

HABER: MERVE ELÇİ