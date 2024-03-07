Istanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.
Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.
Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.Kaynak: AA