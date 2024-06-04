Alınan bilgiye göre, Eşme-Uşak kara yolunda seyreden M.A.G. (27) yönetimindeki 64 ACC 044 plakalı hafif ticari araç, Elvanlar Mahallesi yakınlarında kara yoluna çıkış yapan F.B. (30) idaresindeki 45 AJP 963 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, hafif ticari araçtaki 4 kişi ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü F.B. ile hafif ticari araçtaki bir kişi tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.