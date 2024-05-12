Yürüyüş için eski Uşak Belediyesi hizmet binası önünde toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Annenin gözyaşı Gazze'yi aşar" pankartı açan katılımcılar, ellerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sırasında sık sık tekbir getiren vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan, İHH İnsani Yardım Vakfı Uşak Kadın Komisyonu Başkanı Döne Tınaz Topbay, insanlığın, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

Gazze'de soykırım suçu işlendiğini aktaran Topbay, İsrail'in saldırılarında 15 binden fazla çocuk, 9 binden fazla kadın olmak üzere 35 bini aşkın insanın öldürüldüğünü belirtti.

Saldırılarda birçok annenin de hayatını kaybettiğine dikkati çeken Topbay, "Bugün Anneler Günü ancak Gazzeli anneler kadın haklarına, anneliğin kutsallığına rağmen tüm kutsalları ve tüm kuralları ayaklar altına alan katil İsrail tarafından katledildi, katlediliyor. Bizler biliyoruz ki bir anne için dünyadaki en önemli şey çocuklarıdır ve yine bebek ve çocuk katili İsrail, 15 binden fazla çocuğu katlederek annelere dünyanın en acı duygusunu, evlat acısını yaşatmış, binlerce çocuğu öksüz ve yetim bırakarak çocukları dünyada korunaksız bir hale getirmiştir." dedi.

Topbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Gazze'yi unutmadık, unutmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin için anneler olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Zulmü durdurmak için zalime sesimizi, öfkemizi yükselteceğiz. Gazze'ye aş olmak, ilaç olmak, Gazzeli annelerin, Gazzeli çocukların yüzlerinde tebessüm olmak için onların yanında olacağız. Durmayacağız, susmayacağız, dua edeceğiz, boykot yapacağız."

Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapıldı, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Kudüs Kardeşli Platformunca Kanalboyu Caddesi'nde başlayan yürüyüş Kernek Meydanı'nda sona erdi.

Pankartlarla yürüyen kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ayşe Bağcı, bütün mazlum coğrafyalarda annelerin gözleri yaşlı, kalpleri acı ve özlem dolu olduğunu söyledi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 annenin öldürüldüğünü, 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini aktaran Bağcı, şöyle konuştu:

"En büyük acıları yaşan Gazzeli anneler. Cennet ayaklarının altında olan kutsal anneler 7 aya aşkındır her türlü hakları ihlal edilen evlatları elinden alınan gözyaşı yerine kan akıtan Gazzeli anneler. Gazze'de anne olmak, öyle sıradan kolay bir şey değil zira Gazzeli anneler, doğmayan Meryemlerini Rablerinin dergahına adayan kahraman annelerdir. Her gece çocuklarının, ellerine ve ayaklarına isimlerini yazarak onları şehadete hazırlayan sabır timsali annelerdir."

Filistinli annelerin, çocuklarının cansız bedenlerini örtecek kefen bulamadıklarını belirten Bağcı, "Bizler çocuklarımıza çeşit, çeşit, yemekleri servis ederken Gazze'deki anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar. Bizler çocuklarımıza çeşit çeşit yemeleri servis ederek, Gazzeli anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.