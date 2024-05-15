Rektörlük önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, mehteran takımı eşliğinde üniversitenin etkinlik alanına yürüdü.

Yürüyüş sırasında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.

"Nehirden denize özgür Filistin" pankartının açıldığı yürüyüşte, "Gazze'deki zulme dur de", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Mescid-i Aksa onurumuzdur", "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz", "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşındı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İsrail'in saldırılarında birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Orantısız bir güçle Filistin'deki bebeklerin, kadınların, yaşlıların öldürüldüğünü anlatan Savaş, "Adeta bir nesil yok edilircesine her gün bombalanmakta. Uşak Üniversitesi olarak buna kayıtsız kalmadık ve kalmayacağız. Bugün de bahar etkinliklerimizi Filistin'e destek olarak bir yürüyüşle başlattık." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Savaş, kampüste Filistin destek çadırları kurulduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Oralarda desteklerinizi bekliyoruz. Dünyanın sessiz kaldığı bu zulme biz sessiz kalmayacağımızı Uşak Üniversitesi olarak bir kez daha göstermiş olduk. Bu yürüyüşlerin hayırlara vesile olmasını, Filistin'in de kurtuluşuna vesile olmasını, özgür bir Filistin doğmasını temenni ediyorum."