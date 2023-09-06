Ankara

"Su" konusundaki gelişmelerin ele alındığı dosya haberin, bu bölümünde tarım alanında suyun verimli kullanılmasına ilişkin çalışmalara yer verildi.

Türkiye'de ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının, yaklaşık yüzde 77'si sulanabiliyor.

Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım sektöründe çalışan nüfusun işsizlik sorununun çözülmesi ve refah seviyesinin yükseltilmesi için geri kalan 1,9 milyon hektarın da sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin bir an önce inşa edilmesi planlanıyor.

Ülkede sulama ve suyun daha verimli kullanılması için birçok çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda ürün desenlerinin belirlenmesi ve arazinin verim kabiliyetiyle yağış ve sulama imkanları da gözetilerek üretim planlaması yapılacak.

Bitkisel üretimde su kısıtı ve toprak analizi dikkate alınarak parsel bazlı planlama ve işletme bazlı yönetime geçilmesi planlanıyor. Suya göre tarım politikası çerçevesinde stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçilere tohumluk temin edilecek.

Su kaynakları, "Milli Su Politikası"yla, katılımcı bir modelle yönetilmeye devam edilecek. Ülkenin basınçlı sulama sistemlerine kavuşturulması hedefleniyor. Yapay zeka da dahil her türlü akıllı uygulama ve modern sulama sistemleri yaygınlaştıracak.

Su sıkıntısının önüne geçmek için elektronik sayaçlara geçiliyor

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanan Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi (TAGEM SUET) ile tarımsal sulamada daha az ve etkin su kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

Kayıp ve kaçakların tespit edilebilmesi için işletmedeki sulama tesislerine ölçü sistemleri kurulması, sulama yönetiminde otomasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kullanılmış suların sulamada yeniden kullanımı amacıyla gerekli tesislerinin inşa edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Küresel ısınmayla giderek daha çok hissedilmeye başlanan su sıkıntısının önüne geçmeyi amaçlayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, işletmelerdeki borulu sistem sulamalarını ön ödemeli elektronik sayaçlarla revize ediyor.

Tarımsal sulama yatırımları için 2,8 milyar lira ayrıldı

Özel bütçeli kurumlar arasında yer alan DSİ'ye bu yıl için 11 milyar 450 milyon lira ek bütçe sağlandı.

Kuruma ayrılan bütçede tarımsal sulama için ayrılan ödenek dikkati çekti. Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin menkul malların bakım ve onarım giderleri için 4 milyar lira ayrıldı.

Ayrıca, tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin giderler için 2 milyar 835 milyon 291 bin lira, tarımsal sulama ve taşkın koruma faaliyetlerine ilişkin giderler için de 1 milyar 800 milyon 367 bin lira ödenek temin edildi.

AA