Ankara

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, AA muhabirine, çiğ süt üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 tona gerilediğini söyledi.

Dönemsel olarak ise süt üretiminin arttığını ifade eden Keskin, üreticilerin elindeki sütün piyasaya girmesi gerektiğini bildirdi.

Keskin, "Bahar aylarında süt üretimimiz artar. Süt üretiminin yükseldiği bu dönemde süt sanayicileri tarafından alım yapılması üreticilerimiz için çok önemli. Özellikle süt tozu yapan firmaların bu dönemde süt alımı yapmaması, çiğ süt fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ülke hayvancılığının geleceği için ESK'nin bir an önce süt tozu yapımına başlaması gerekiyor." diye konuştu.

ESK tarafından süt tozu müdahalesinin 12 ay açık olması gerektiğini vurgulayan Keskin, bunun piyasaları rahatlatacağını dile getirdi.

Keskin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde durumu fırsata çevirerek düşük fiyattan alım yapmak isteyenler bulunduğunu, bu durumun ülkedeki ineklerin kesiminin hızlanmasına neden olabileceğini söyledi.

Sütte girdi-satış fiyatı paritesinin bozulmasının sektöre zarar verdiğine işaret eden Keskin, sürdürülebilirlik için süt üreticisinin kar etmesi gerektiğini vurguladı.

"Süt destekleme primi artırılmalı"

Keskin, üreticiye teşvik amaçlı ödenen süt destekleme primlerinin de artırılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu artışla sütte kayıtlılık oranı daha fazla olacaktır. Üreticiye desteklemeler yeterli gelmiyor ise sütünü kayıtsız da sanayiye satma eğilimi gösterebilmektedir. Bu durumda üreticiyi eleştirmek doğru değildir. Kayıtlılık demek üretimin ülke ekonomisine kattığı somut delilidir. Tarım ve hayvancılık sektörü ülke nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam etmektedir. Ülke nüfusunun beslenmesi için zorunlu gıda maddelerini üretmekte, sanayi sektörüne girdi sağlamakta ve sanayi ürünleri için talep yaratmaktadır. Dolayısıyla kayıtlılık süt sektörümüz için de önemlidir."

Süt üreticilerinin en büyük girdi kalemlerinden birinin yem olduğuna işaret eden Keskin, "Merkez Birliği olarak Tarım Kredi Yem AŞ ile üreticilerimizin yem ihtiyaçlarının karşılanması için işbirliği protokolü imzalamış bulunmaktayız. Süt üreticileri birliğimize SÜTBİR YEM logolu, yani kendi markamızla yemlerimizin ilk sevkiyatını Muğla-Milas Süt Üreticileri Birliğimiz aracılığıyla üreticilerimize yaptık. Üreticilerimize birliğimiz aracılığıyla indirimli ulaştırılacak SÜTBİR YEM projemizi ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

AA