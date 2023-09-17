Türkiye Maarif Vakfı Ürdün Temsilcisi Veysi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'ün özel eğitim alanında bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Maarif Okulunun kurulma amacının iki ülke ve halkları arasındaki eğitim ilişkilerini güçlendirmek olduğunu dile getiren Kaya, "Biz de Ürdün'deki eğitim tecrübesinden faydalanmak, aynı zamanda tecrübelerimizi onlarla paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 2019'da Amman'da 200 öğrenci kapasiteli bir erkek öğrenci yurdu, 2022'de de 70 öğrenci kapasiteli bir kız yurdu açtığını aktaran Kaya, Amman Maarif Okulunun da eylül başında eğitime başladığını belirtti.

Kaya, yerel müfredatla Arapça eğitim verdiğini, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce dillerinin de öğretildiğini söyledi.

Okul, 200 öğrenci mevcuduna ulaştı

Amman Maarif Okulu Müdürü Levent Öncel de bu yıl yeni açılan okulda, öğrenci sayısının 200'e ulaştığını belirtti.

"Anaokulundan liseye kadar Ürdün ulusal müfredatını takip ediyoruz ve okul Türkiye'deki eğitim otoriteleri tarafından akredite edilmiş ve öğrencilerinin orada eğitimlerini Türk eğitim sistemine göre tamamlamalarına izin veriyor." diyen Öncel, Türkçe öğretmenleri dahil 35 öğretmenin okulda eğitim verdiğini kaydetti.

Levent Öncel, okulun öğrencilere uygun bir eğitim ortamı sağlayacak tüm temel olanaklara sahip olduğunu sözlerine ekledi.