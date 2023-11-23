Haber: Damla Oya Erman

NASA'nın 2023-2032 Gezegen Bilimleri On Yıllık Araştırma ve ESA'nın Voyage 2050 programı, bu uzak gezegenlere yapılacak ziyaretleri öncelikli hale getirdiğini belirtiyor.

Oxford Üniversitesi'ndeki hipersonik plazma T6 Stalker Tüneli ve Stuttgart Üniversitesi Yüksek Enthalpy Akış Tanıma Grubu'nun plazma rüzgar tünellerinde yapılan testlerde, bilim insanları, Uranüs veya Neptün atmosferine inişin ne içerebileceğini simüle etti. Avrupa'nın en hızlı rüzgar tüneli olan T6 Stalker Tüneli, 20 kilometre/saniye (12.4 mil/saniye) test hızlarına ulaşıyor.

Bu testler, bir probun bu buz devlerinin atmosferine iniş sırasında karşılaşabileceği ısı akımları ve konvektif ısınmayı simüle etti. Atmosferleri çok soğuk olsa da, bir probun atmosfere girişi sırasında önemli ölçüde ısınması bekleniyor. Bu testler, ESA'nın şimdiye kadar başa çıkması gereken ısı artışlarının kat kat üzerindedir.

Simülasyonlar, şu ana kadar saniyede 19 km'ye (11.8 mil) ulaşan hızları başarıyla taklit etti, ancak gelecekteki testler, probun buz devlerini yörüngede dönmek için gereken gerçek giriş hızlarını simüle edecek. ESA'daki bir aerodinamik mühendisi olan Louis Walpot, "Böyle bir sistem tasarlamaya başlamak için, mevcut Avrupa test tesislerini, atmosfer kompozisyonlarını ve hızları çoğaltmak için adapte etmemiz gerekiyor" dedi.

Uranüs ve Neptün, karbon, azot ve metan gibi ağır elementlerin yanı sıra mavi renkli bulutlarıyla dikkat çeken, güneş sistemimizin en uzak ve en gizemli gezegenleridir. Bu gezegenler, aynı zamanda sıvı okyanuslar ve elmas yağmurları gibi ilginç özelliklere sahip olabilir. Ancak, Uranüs ve Neptün, güneş sistemimizin en az anlaşılan gezegenleri olarak biliniyor. Bu nedenle, bu gezegenlere gönderilecek bir prob, bu buz devlerinin doğası hakkında büyük bilgi sağlayabilir ve gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.