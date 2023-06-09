HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlüler sokak hayvanları için bu projede seferber oldu. Vitapet öncülüğünde gerçekleş sosyal sorumluluk projesinde #PatiMuhafızları takımı kurularak her ay seçilecek pilot bölgelerdeki sokak hayvanlarına mama ve gıda takviyesi desteği sağlanacak.

Projeye destek veren ünlü boksör Adem Kılıçcı, “Sokak hayvanlarını imkan buldukça destekleyen bir çiftiz. Fakat imkanlarımız da bir yere kadar. Biz de bir proje geliştirmek istedik ve daha fazla sokak hayvanına ulaşabilmek adına, Vitapet’e gittik. Beraber bir toplantı yaptık ve #PatiMuhafızları takımını oluşturma kararı aldık.” dedi

Pati Muhafızları takımının yapacağı çalışmaları anlatan Nil Şenver,” Her ay seçilen bir lokasyona gidip sokak hayvanlarının ihtiyacı olan mama ve gıda takviyelerini onlara sağlayacağız. Bunu yapabilmek için #PatiMuhafızları videolarının altına yapacağınız her bir yorum bir mama ve bir gıda takviyesine eşit olacak. O yüzden videonun altına ne kadar çok yorum yaparsanız Vitapet de o kadar fazla mama ve gıda takviyesi bağışlıyor olacak. Siz de bizimle birlikte Vitapet Pati Muhafızları takımına dahil olup, bir sonraki lokasyonumuzda sokak hayvanlarını bizimle beslemek istiyorsanız basvuru@ patimuhafizlari.com mailine iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.” Dedi.

Vitapet Yönetim Kurulu Başkanı Harun Akca projenin kısa sürede çok ilgi ve destek görmesinden memnun olduklarını ifade etti.