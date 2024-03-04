Dijital kanal habercaddesitv’nin çalışanları ve Televizyonda program yapacak olan ünlüler Florya’da bir restoranda düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Avşar Film sahibi Şükrü Avşar, Meral Konrat,Pınar Eliçe, Selahattin Taşdöğen, Melek Yargıcı, gazeteci yazar Funda Akosman gibi birçok ünlünün katıldığı kahvaltıda konuşan habercaddesitv.com sahipleri Erol Taylan Tandoğan ve Habib Babar, 24 saat yayında olacak olan kanalda sinema filminden, ana haberlere, magazinden kadın programı kuşağına kadar birçok programın yer alacağını söylediler.