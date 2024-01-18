HABER: AYPER KAYA

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın her yıl düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri” ödül töreni bu yıl 14. kez düzenlendi. Yeşilköy’deki Wow İstanbul Hotel Safir Salonu’nda düzenlenen geceye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

Gecenin açılışında bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan “Biz vakıf olarak önünde engel olan her canlının yanındayız. Bugüne kadar pek çok engeli ortadan kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Bu yolda bize destek olan herkese özellikle de sanatçılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Bu yıl geleneksel ödüllerden olan “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”ni Coşkun Sabah, Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Moğollar ve Levent Özdilek aldılar. Vakıf Özel Ödüllerine ise Avrupa şampiyonu Down Sendromlular Futsal Takımı, Atatürk videosu ile haber spikeri Ece Üner, Engelsiz Yaşam Vakfı Şeref Üyesi iş insanı Menekşe Kankavi ile Yılın En Hayırsever ve En İyi Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül layık görüldüler.