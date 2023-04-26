MOSKOVA AA- Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda (Büyük Tiyatro) 5.BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Sırbistan, Macaristan ve Kazakistan'ın önde gelen klasik müzik sanatçıları katıldı.

Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden Devlet sanatçısı Şefika Kutluer de Bolşoy Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Bestecisi Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" isimli eserini seslendirdi.

Geçen yıl En İyi Klasik Müzik Yorumcusu seçilen Kutluer, "Altın BraVo Heykeli"ni Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın elinden aldı.

"Amacım dünyada müziğimle sevgi köprüleri oluşturmak"

New York Times eleştirmenlerince "Sihirli Flüt" unvanıyla anılan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Kutluer, törenin ardından AA muhabirine, Rusya'da bu ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Besteci Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" isimli eserini Bolşoy Tiyatrosu'nda seslendirdiğine dikkati çeken Kutluer, "Ben Anadolu'nun göbeğinden gelen bir çocuk olarak Anadolu'nun ruhunu bu akşam burada flütümle Rus sanatseverlere seslendirdim. Burada bulunmaktan mutluluk ve büyük gurur duyuyorum." dedi.

Kutluer, Rus kültürü ve müziği ile özel bağı olduğunu belirterek, şu şekilde devam etti:

"Rusya, dünyamıza klasik müzik alanında çok büyük besteciler ve muazzam eserlerini hediye etti. Rusya'nın çok yüksek bir kültür ve sanat düzeyi var. Bu ülkeden böyle bir ödül almak benim için onur ve gurur vericidir. Rus müziğine son derece hayranım. Hayran olduğum Pyotr Çaykovskiy, Sergey Rahmaninov, Sergey Prokofyev, Nikolay Rimski-Korsakov, Dmitriy Şostakoviç ve diğer Rus besteciler ruhuma çok yakınlar. Bir sanatçı ve müzisyen olarak her zaman barışı destekliyorum ve amacım bütün dünyada ülkeler arasında müziğimle sevgi bağları ve köprüleri oluşturmak. Bu gece de Anadolu müziğiyle bir sevgi köprüsü oluşturduğumu düşünüyorum."

Rusya'nın başkenti Moskova'da ve St.Petersburg kentindeki konservatuarlarda konserler verdiğini anlatan Kutluer, Ankara'da Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'ni organize ettiğini ve bu festivalin bu yıl 14.kez düzenleneceği bilgisini paylaştı.

TRT Radyo 3'te bir klasik müzik programı düzenlediğini dile getiren Kutluer, çocuklara yönelik projeler yürüttüklerini aktararak, "Ankara'da, Anadolu'nun göbeğinde doğdum ve Ankara'dan dünyaya açıldım. Viyana'da dünya bincisi olduktan sonra dünya çapında konserler başladım. Dünya piyasasında 17 tane CD'im var ve bunlara devam edeceğim." ifadelerini kullandı.