Haber: Beyza Betül Cihan

Dilovası ilçesinde trafikteyken bilincini kaybeden Metin Uca geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürüyordu. Ünlü sunucu Metin Uca bugün hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edilerek tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Metin Uca'nın kendi sosyal medya hesabından Pazartesi günü paylaşılan mesajda, "Hızla iyileşiyorum. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" yazmıştı.