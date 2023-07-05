ZEYNEP DİZDAR “SAHNE BENİM MABEDİM”



Zeynep Dizdar Kurban Bayramının 3 günü Edremit’in Güre ilçesinde özel bir repertuar ile sahne aldı ve kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ülkemizin önde gelen güçlü vokallerinden biri olan Zeynep Dizdar “Vazgeç Gönül” adlı şarkısını kendisini izlemeye gelen müzikseverlerle birlikte seslenirken kendisini izlemeye gelenleri de sesi , fiziği ve kıyafetiyle büyüledi. Gece boyunca müzikseverlerin alkışları altında şarkılarını seslendiren Zeynep Dizdar “Sahne benim mabedim, ben yakarsam sahnem ışıldar” dedi…



FARUK K TATİLCİLERİ COŞTURDU

Şarkıları, dansları ve sahne showları ile bilinen ve sevilen Faruk K Kurban Bayramının 4 günü Edremit’in Güre ilçesinde bulunan Firuze Sahne’de tatilcileri coşturdu.

Faruk K sahnesinde farklı bir sahne showu yaparken başarılı sanatçı sahne hayatı boyunca biriktirdiği anıları anlatınca kendisini izlemeye gelenler gülme krizine girdi. Talk show konser tarzının ilk öncüsü olan Faruk K enerjisi ile kendisini izlemeye gelenleri büyülerken Tan’ın “Yalan” adlı şarkısını çıplak sesle yorumlaması ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Faruk K. “Benim enerjim alın terimden geliyor. Her damlası işime olan aşkımdandır” diyerek duygularını dile getirirken sahneden kendisini izlemeye gelenlerin büyük sevgisi ve alkışlarıyla uğurlandı.



TÜRKİYE’NİN GURURU OZAN ASLAN GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Akademik başarılarından dolayı özellikle Alman medyasında devamlı olarak gündeme gelen Ozan Aslan şimdilerde de müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Başarılı sanatçı Ozan Aslan üç şarkıdan oluşan maxi single çalışması “Elveda” ile 2023 yazına hızlı bir giriş yaptı.

Ozan Aslan müziğin yanı sıra hem prodüktör hem film yapımcısı olarak birçok başarılı işe imzasını atarken aynı zamanda Almanya’nın önde gelen televizyon kanallarına konuk olma başarısını göstermiş ender Türk bilim insanı ve sanatçısı olmuştur.

Almanya’da yayın yapmakta olan bazı ulusal televizyonlar ve basın-yayın organları Almanya’ya iş göçünün 50.’inci yılında Ozan Aslan hakkında 30 dakikalık bir belgesel yayınlarken basın yayın organları da bu belgeseli sayfalarına taşımıştır.

Ozan Aslan üç şarkıdan oluşan “Elveda” adlı maxi single çalışması hakkında yaptığı kısa açıklamada “Uzun yıllardır bu maxi single için titiz bir şekilde çalışım. Yaz aylarında müzik listelerinde üst sıralarda olmayı hedefliyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.



ÜNLÜ SANATÇILARDAN BAYRAM TADINDA KONSERLER!



Müzik dünyasının sevilen isimleri bayram sevincini sahnelere taşıdı. Bayramın coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanında kutlayan sanatçılar, sevenlerine bayram tadında konserler yaşattı.



SAHNELERİN KRALİÇESİ DENİZ SEKİ BODRUM’DA SEVENLERİYLE BULUŞTU!



Sahnelerin kraliçesi Deniz Seki, yaz sezonuna çok iddialı bir konser maratonu ile başlangıç yaptı. Seki’nin Paradise Production organizasyonu ile yürüttüğü yoğun konser maratonu bayramda da hız kesmeden devam etti. Deniz Seki, Two Yalıkavak’da sevenlerinin coşkusu eşliğinde bayramı geçirdi. Yediden yetmişe büyük bir hayran kitlesinin beğeni ile takip ettiği Deniz Seki, geçmişten bugüne dillere pelesenk birçok şarkısını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.



FERHAT GÖÇER ÜÇ FARKLI MEKANDA SAHNEYE ÇIKTI!



Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, bayramın ilk üç günü boyunca sevenleriyle buluştu. Sahnesinde unutulmaz şarkılarını seslendiren güçlü yorumcu, sevenlerine coşkulu bir bayram yaşattı. Ferhat Göçer sırasıyla, Bodrum Park Resort, Antalya Kremlin Palace ve Antalya Wome Deluxe Hotel’de sahne aldı.



GECE YOLCULARI SEFERHİSAR’DA BAYRAM KUTLADI!





Türkiye’de pop-rock müziğinin başarılı isimlerinden olan müzik grubu Gece Yolcuları, bayramın üçüncü günü Seferhisar Club Resort Atlantis’de hayranı ile buluştu. Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu tarafından 1993 yılında kurulan ve “Unut Beni”, “Meyhaneler Sen” ve “Ölümde Var” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Gece Yolcuları, Paradise Production organizasyonu çerçevesinde son dönemlerde verdiği konserlerle de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.



İKİLEM MERSİN’DE SAHNE ALDI!



Gençlerin çok sevdiği gruplar arasında ismini yazdıran İkilem, bayram kutlamaları kapsamında BN Hotel Mersin’de sahne aldı. Başarılı grup, konser temposunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımayı sürdürüyor.