İş, sanat ve cemiyet hayatından bir çok ismin katıldığı davette Fırat Neziroğlu yeni koleksiyonu ReBORN’un çıkış noktasını paylaştı. Neziroğlu; “Çocukluğumuzun esintilerini geleceğe taşıyan bu seri, büyüyünce de giyersin temasıyla geçen çocukluğumuzdan esinlenerek yapıldı. Hepimizin geçmişinde çocukken alınan elbiselerin bir beden büyük oluşu, ailelerin genellikle tüketimi azaltmak ve aile ekonomisini korumak için yaptığı bu çaba vardır. Koleksiyonumun esin kaynağı aslında pek çoğumuzun çocukluğu diyebilirim. Biraz daha rahat, bizi sıkmayan ve bol dökümü ile günlük yaşamınıza eşlik edecek parçalardan oluşan ReBORN; Anadolu kültürünün ince zarif detaylarını da geleceğe taşıyacak” dedi.

ANNEANNE SANDIĞINDAN ÇIKAN KUMAŞLAR

Anadolu kadınlarının geleneksel dokuma kültürüne sahip çıkan sanatçı Fırat Neziroğlu, “Koleksiyonumda anneannemin sandığından çıkan kumaşlarla yapılmış çok özel ürünlerde var. Bu koleksiyonda kullandığımız kalıplar yüzyıllardır bu topraklarda kullanılan geleneksel kalıplardır. Düğme yerine uçkur kullanmayı tercih etmemin temel nedeni de yine karış karış gezdiğim Anadolu topraklarından aldığım ilham. Uçkur aslında yokluktan çıkan bir çözüm. Anadolu’da eskiden kadınlar düğme bulamadıklarında kıyafetlere kuşgözü gibi oyuklar açarak içlerinden ip geçirip kıyafetlerini bağlarlarmış. Anadolu hikayelerini gelecek nesillere aktarmak ve yeniden doğuş ReBORN ile öze sahip çıkmak bence çok değerli” dedi

HER KOLEKSİYONUN HİKAYESİ VAR

Anadolu gezisi esnasında öğrendiği hikayelerden esinlenerek yaptığı koleksiyonlarla, geleneksel kültürü geleceğe taşıyan sanatçı Addresistanbul ev sahipliğinde verdiği davette, katılımcılara CBR Unique Fragrance Company parfümör Cabir Çobanoğlu tarafından geliştirilen ReBORN kokularını da hediye etti. Koleksiyonun hikayesinin ve ruhunun kokularla eşleşmesini de önemseyen sanatçı yeni koleksiyonu ile göz doldurdu.