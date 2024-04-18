Yaklaşık dörtyüz yıllık olduğu söylenen Osmanlı’dan kalma tarihi camii önünde çocuklarla şiirler okuya n Özdemir; Makedonya’da çocuklarla bayramı yaşamanın mutluluğu bir başka. Bu bölgede açmış olduğumuz Türkçe kursları ile bayrak sevgisini anlatmaya da devam ediyoruz. Ömrüm yettikçe Balkanlar’da iyiliği paylaşmaya da devam edeceğim; dedi. Özdemir iyiliğin doğuşuna Amasya ve Eyüpsultan’ın şahitlik ettiğine inanıyorum ve yaşadığım iki şehrin enerjisi ile çok daha güzel işlere de imza atıyoruz, diyerek sözlerini tamamladı.

Kasım Alper Özdemir iyilik turu kapsamında Vasilova’ya bağlı Yüksekmahalle, Bosilova’ya bağlı Ernekük ve Starobaldovski ve Strumucia’ya bağlı Bansko Köyü’nde bayramlık, oyuncak, forma, kırtasiye malzemeleri ve bayram harçlığı dağıtarak iyilik hareketi gönüllülerine teşekkür etti.