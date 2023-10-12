Haber: Aslan Sayım

Genellikle tasarımlarında taşlı ve el işçiliği ile özel tasarımlar yapan Banu Arslan hem Türkiye genelinde hemde Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Dubai ve Amerika gibi ülkelere özel tasarımlar hazırlamaya devam ediyor özellikle boşnak gelinlerinin büyük ilgisini görüyor. Her tarza ve modele göre özel çalışmalar yapan Banu Arslan 2024 yılı için geçmişe yine döneceğiz 70 ler 80 ler modası günümüze uyarlanarak tekrar hakim olacak. Mor, Pembe, Toprak tonları, Kırmızı renkler ön planda olacak ayrıca siyah ve beyaz renkler yine vazgeçilmez kurtarıcılarımız olacak. Ayrıca abiye elbiselerde transparan ve taşlı işlemeler yine modasını koruyacak. Ünlü isimlerin tercih ettiği özel tasarım kıyafetler aslında modayı belirleyen ve modaya yön veren parçalar olacaktır. Bu yıl olduğu gibi yine 2024 yılında da bir çok ünlü isimlere özel tasarımlar yapmaya devam edeceğiz. Atölyemiz bu yıl özel tasarım eldivenlere de yer verecek farklı transparan eldivenler göz önünde olacak. Açıklamalarında bulundu.