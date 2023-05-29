İSTANBUL- Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Bazı ünlü isimler seçim sonuçları ile ilgili yorum sosyal meya hesalarından yorum yaptı.

"İNSAN OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlü sanatçı Fazıl Say da Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür ettiğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

Başta,yıllardır; Tehtit yerine anlayışı, Kin yerine sevgiyi, İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı,bize hatırlatan bize sunan @kilicdarogluk na insanlığı için teşekkür ederim. Tüm emeği geçenleri sevgiyle kucaklıyorum. 48’iz! İnsan olarak teşekkür ediyorum! Ver elini hayat! Devam."

"BİRİ KARAR VERMİŞ, VAZGEÇMEYECEK"

Yazar Ece Temelkuran da Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede yaşayan iki insandan biri senin gibi. Ülkede yaşayan iki insandan biri karar vermiş, vazgeçmeyecek. Ülkede yaşayan iki insandan biri senin yoldaşın. Bunu unutma."

"SEVGİ VE İNAT BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ YENECEK"

Televizyon programcısı Metin Uca da seçime ilişkin paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

Teşekkürler sayın @kilicdarogluk Enerjinizle, sakinliğinizle, sevgiyi ve insan olma erdemini öne çıkarışınız, umut oluşunuz ve demokrasiye katkınız için. Devletin tüm imkanlarını kullananlara, beyin yıkayan medya gücüne ve bütün yalanlara karşı son derece başarılı bir kampanya ile ülkenin, muhafazakarlardan sosyalistlere alevisinden sünnisine, Kürt, Türk, çağdaş bir demokrasi özlemi yaşayan tüm insanları bir araya getirdiniz. Hiç pişman değilim, sonsuz teşekkürlerimle... Sevgi ve inat bütün kötülükleri yenecek."

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ