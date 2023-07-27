Haber: Damla Oya Erman

Hulk Hogan, eski eşi Linda Hogan ile 1983'ten 2009'a kadar evliydi ve Brooke ve Nick adında iki yetişkin çocuğu bulunuyor. Daha sonra Jennifer McDaniel ile evlenen Hogan, bu evlilikten de 2021 yılında ayrıldı.

Son dönemde yapılan bir röportajda, güreşçi, mevcut ilişkisini sürdürebilmek için alkolü bıraktığını açıkladı. "Başıma gelen her türlü kötü olay alkolle ilgiliydi," diyerek içki alışkanlığını terk ettiğini vurguladı.

Hogan, Instagram hesabında silinen bir hikayede nişan haberini paylaşırken, "Sky Daily, evet demeye cesaret edecek kadar çılgın" şeklinde sevincini dile getirdi.

Hulk Hogan, WWE "Crown Jewel" Dünya Kupası 2018 turnuvasında King Saud Üniversitesi stadyumunda ringde görüntülenmişti. Şimdiyse hayatındaki yeni sayfanın müjdesini hayranlarıyla paylaşarak mutluluğunu gözler önüne seriyor.