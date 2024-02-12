Haber: Dinçer Karacalar

Son teknolojiyle donatılmış Optima Dent kliniğinde, hastalarına gülüşlerini yeniden keşfetme fırsatı veren Kermen, lamina kaplama yöntemi ile müşterilerine inci gibi dişlere sahip olma imkanı sunuyor.

Lamina kaplama, dişlerin estetik görünümünü iyileştirmek için kullanılan ince, porselen kaplamalardır. Dişlerin ön yüzeyine uygulanan bu kaplamalar, doğal diş görünümünü korurken, istenmeyen renk bozuklukları, çapraşıklıklar veya diğer estetik sorunları gidermeye yardımcı olur.

Diş Hekimi Selahattin Kermen, uzman ekibiyle birlikte, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı amaçlıyor.

Kliniğinde hijyen ve hasta konforunu ön planda tutan Kermen, hastalarına sıcak bir karşılama ve profesyonel bir hizmet sunuyor.