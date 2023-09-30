Ünlü berber Şükrü Dudu, tv100 ekranlarında izleyicilerini ağırlamaya devam ediyor. Berber koltuğunda gerçekleşen keyifli sohbetlerin merakla beklenen konuğu bu hafta Kiğılı yönetim kurulu başkanı Abdullah Kiğılı olacak. Program, izleyicilere iş dünyasından Fenerbahçe'ye kadar birçok önemli konuyu masaya yatıracak.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, terzilikten hazır giyim sektörüne nasıl geçiş yaptığını, genç yaşta iş dünyasına atılma kararını ve bu kararıyla ilgili duygusal anıları paylaşacak. Üniversiteye gitmek yerine iş hayatına adım atmanın getirdiği deneyimleri ve pişmanlıklarının olup olmadığını da programa konuk olurken dile getirecek.

Şükrü Dudu'nun sorularıyla açılacak olan bu keyifli sohbet, iş dünyasının iç yüzünü ve Abdullah Kiğılı'nın vizyonunu izleyicilere aktaracak. Ayrıca, Fenerbahçe ile ilgili merak edilen konular da gündeme gelecek ve Kiğılı'nın bu kulübe olan ilgisi detaylarıyla paylaşılacak.

Şükrü Dudu ile berber koltuğundan yayınlanacak olan bu özel program, izleyicileri büyüleyici bir sohbetin içine çekecek. Herkesin merakla beklediği bu röportajı kaçırmamak için TV100'ü 01.10.2023 pazar günü saat 11:00'de takip edin.